Powrót komunikatora Gadu-Gadu? Właściciel mówi o ambitnych planach

Czy Gadu-Gadu może wrócić do łask użytkowników Internetu? Popularny na początku XXI wieku komunikator ma szanse, by dotrzeć do kolejnych pokoleń. Właściciel ma ambitne plany.

Gadu-Gadu to polski komunikator internetowy, opracowany przez firmę GG Network, którego obecnym właścicielem jest firma Fintecom.

Jeszcze w 2011 roku Gadu-Gadu miało około 7 milionów unikatowych użytkowników, którzy wysyłali do 300 milionów wiadomości dziennie, a dziennie powstawało ponad 500 nowych kont. Jednak szczyt popularności komunikatora przypadł na początek XXI wieku.

Dziś duża część internautów jest przekonana, że komunikator Gadu-Gadu już nie istnieje. Jest to dalekie od prawdy, a obecny właściciel wierzy, że GG może powrócić do łask.

Fintecom, od 2018 roku właściciel Gadu-Gadu, wierzy w swój produkt. GG znów ma być promowane jako komunikator, ale poza tym zostanie też wzbogacone o nowe funkcjonalności. Właściciele wymieniają tu m.in. rozmowy audio-wideo oraz… płatność online.

– Liczymy nie tylko na nostalgię i wspomnienia powracających użytkowników, ale również na nowych, dzięki przyszłym funkcjonalnościom, m.in. płatnościom P2P, rozmowom audio-wideo i wielu innym – mówi w rozmowie z Pulsem Biznesu Agnieszka Remus, prezes firmy Fintecom.

Środki na rozwój Gadu-Gadu Fintecom chce pozyskać ze zbiórki crowdfundingowej. Nie wiadomo, jaką kwotę twórcy chcą zebrać.