Winnicki o wypowiedzi polskiego ambasadora we Francji: „Czy jest coś gorszego od zbrodni?” [VIDEO]

Nie milkną echa po słowach polskiego ambasadora we Francji. Do całej sytuacji odniósł się w krótkim nagraniu poseł Konfederacji Robert Winnicki.

– Czy jest coś gorszego od zbrodni? Tak. W polityce jest to błąd, ponieważ błąd może ważyć w fatalny sposób na losy milionów ludzi – wskazał polityk.

– Taki błąd popełnił ambasador we Francji, który udzielając wypowiedzi dla telewizji powiedział, że Polska, jeśli Ukraina zacznie przegrywać tę wojnę, musi do niej wejść – ocenił poseł Konfederacji.

– Szanowni Państwo, to jest coś niebywałego, to jest coś groźnego. Po pierwsze, dlatego że PiS przekazując ogromne ilości uzbrojenia Ukrainie, rozbroił de facto nasze państwo. Po drugie, taka wypowiedź stawia nas w fatalnym świetle, jako państwo prące do wojny, podczas gdy nikt nie chce, żeby ta wojna poza Ukrainę się rozlewała, nikt na świecie tego nie chce. A słowa ambasadora mogą o tym świadczyć, że Polska ku takiemu rozwiązaniu dąży – wyliczał.

– Po trzecie, nasi sojusznicy mogą być przekonani, że ta wypowiedź sprawia, że Polska chce wciągnąć całe NATO do wojny! Po czwarte wreszcie, to jest fatalna wypowiedź, ponieważ Polacy nie powinni ginąć za cudze interesy. Dlatego Polska powinna organizować międzynarodowe wsparcie dla Ukrainy, ale nie może się rozbrajać i nie może dać się do tej wojny wciągnąć – wskazał.

– Dlatego ambasador Polski we Francji natychmiast do dymisji! Powinien natychmiast wylecieć ze swojego stanowiska, ponieważ wykonuje swoją robotę fatalnie – skwitował Robert Winnicki.