Cejrowski: III Wojna Światowa już się zaczęła. Chodzi w niej o to, że… [VIDEO]

REKLAMA

Wojciech Cejrowski w programie „Antysystem” odniósł się do tematu III Wojny Światowej. Według publicysty, ona już się zaczęła.

– III Wojna Światowa zaczęła się moim zdaniem, ludzie może zdefiniują datę wybuchu konkretnego później (…) tak jak pierwsza światowa i druga nie zaczęły się w tych datach, które mamy w książce historycznej zapisane, tylko coś było wcześniej, co ją spowodowało – wskazał Cejrowski.

REKLAMA

Rosja imperium

– Jeżeli Rosja chce być imperium, a zawsze była (…), Imperium każde czy rzymskie, czy rosyjskie, sowieckie, czy chińskie, polega na tym, że musi cały czas rozrastać się o nowe terytoria. Wtedy jest imperium, gdy się rozrasta – podkreślił.

Jak mówił, „gdy (imperium – przyp. red.) się zaczyna kurczyć, to mamy upadek”. Podał przykład „Wielkiej Brytanii, która obejmowała cały świat”. Jak dodał, po II Wojnie Światowej mocarstwem światowym zostały Stany Zjednoczone.

– W tej III Wojnie Światowej chodzi o to, że jeśli Rosja chce pozostać mocarstwem musi pochłaniać kolejne terytoria i zacznie od tych, które utraciła – ocenił.

Zdaniem Cejrowskiego, „to co (Rosja – przyp. red.) utraciła za pomocą NATO, czyli Polska, Litwa, Estonia, na razie nie ma możliwości dziabnąć, natomiast Ukraina pozostawała poza NATO”.

– Kazachstan, czyli zmierzanie w kierunku Chin, to sobie zostawią na później, ale agresja na Gruzję, czyli na południe (…) to są plany imperialne Putina – wskazał.

Sojusz Chin i Rosji

– Chińczycy myślą o tym samym – powiedział i przytoczył wypowiedź Xi Jinpinga dotyczą chińskich zakusów wobec Tajwanu. – Zjednoczenie o którym mówił Xi to nie tylko Tajwan, zjednoczenie całych Chin w jednych granicach i pod jednym systemem komunistycznym, ale również pochłonięcie Mongolii – wyjaśnił.

– Na razie Biden doprowadził do sojuszu Chin i Rosji. I to jest początek III Wojny Światowej. To jest najgroźniejszy w historii świata, który pamiętamy, sojusz. Dopóki Rosja i Chiny nie były razem, Stany Zjednoczone miały szanse być mocarstwem, które kontroluje świat i prowadzi w stronę dobra i demokracji – wskazał.

– W momencie kiedy się zjednoczyły (…) Rosja i Chiny, Stany Zjednoczone mają wszystkiego mniej, również siły militarnej, operacyjnej, gospodarczej, żeby pokonać zjednoczonego wroga. I to jest wojna o świat, czyli III Wojna Światowa – skwitował Cejrowski.