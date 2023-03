Coraz mniej Polaków szczepi się przeciwko grypie. „Obserwowaliśmy stały trend wzrostowy, zakładaliśmy, że będzie on kontynuowany”

REKLAMA

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zaraportował najnowsze dane epidemiologiczne. Wynika z nich, że coraz mniej Polaków szczepi się sezonowo przeciwko grypie.

W sezonie 2022/2023 zostało zrealizowanych w przybliżeniu 2,1 mln szczepień, co oznacza spadek o 19 proc. względem analogicznego okresu w ubiegłym sezonie.

– Grypa idzie na rekord. Jeśli porównamy obecny sezon do poprzednich – to mamy 200 proc. wzrost zachorowań, a o prawie 500 proc. wzrost hospitalizacji. To nietypowa sytuacja, bo obserwujemy dwie fale spowodowane dwoma typami wirusa grypy. Pierwszy szczyt, wcześniejszy w grudniu i styczniu z dominującym typem A, w drugiej fali przeważa typ B – informowała prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, ekspert OPZG, sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, kierownik zakładu Genetyki i immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

– Mamy prawie 20 proc. spadek liczby zaszczepionych przeciw grypie. W poprzednich latach obserwowaliśmy stały trend wzrostowy, zakładaliśmy, że będzie on kontynuowany – dodawała, ale najwyraźniej plan nie został zrealizowany.