Dziambor: Tragedia absolutna. Każdy, kto ma jakąkolwiek styczność z ekonomią wie, że to jest najgorsze, co może się wydarzyć [VIDEO]

Tragedia absolutna. Każdy, kto ma jakąkolwiek styczność z ekonomią wie doskonale, że to jest najgorsze, co może się wydarzyć – mówił o pomyśle zamrażania cen prezes Wolnościowców, poseł Artur Dziambor.

Artur Dziambor był gościem Agnieszki Gozdyry w programie „Debata Dnia” na antenie Polsat News. Tam odniósł się m.in. do pomysłu zamrożenia cen, szalejącej inflacji oraz zmniejszonej konsumpcji.

Zamrożenie cen

Polsat News informował we wtorek o tym, że osiem słowackich hipermarketów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, zawiązało porozumienie, dzięki któremu czasowo zamrożono ceny niektórych produktów.

– Tragedia absolutna. Każdy, kto ma jakąkolwiek styczność z ekonomią wie doskonale, że zamrażanie cen, to jest najgorsze, co może się wydarzyć – skomentował ten pomysł Dziambor.

Poseł Wolnościowców dodał też, że „to, że teraz mamy zmniejszoną konsumpcję, to wynika z tego, że mieliśmy zwiększoną konsumpcję wcześniej przez nadmierny wysyp pustego pieniądza”.

„Inflacja to jest wynik decyzji PiS”

– Jak ta wielka inflacja, którą w tym momencie mamy, spowodowana przez genialne decyzje Prawa i Sprawiedliwości ostatnich lat zacznie spadać, to to nie oznacza, że ceny zaczną spadać. To oznacza, że ceny będą rosły, ale ciutkę wolniej – przypomniał tzw. oczywistą oczywistość Dziambor.

– Niestety jest tak, że ta inflacja to jest wynik decyzji Prawa i Sprawiedliwości. Ja przypomnę, że my przed tą wojną mieliśmy już ponad 9 procent, a cel inflacyjny wynosi 2,5 procenta. Już wtedy mówiliśmy o katastrofie inflacyjnej – dodał.

Polityk przyznał, że wojna ma wpływ na inflację, ale dodał, że „to nie jest z tego powodu, że sobie Putin najechał na Ukrainę, jak to próbuje Prawo i Sprawiedliwość sprzedać, ukrywając swoje winy”.

– Rzeczywistość jest zgoła inna, winy były ogromne i one zostały troszkę zapomniane i zakopane pod ziemię, ponieważ kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą, a Mateusz Morawiecki jest mistrzem akurat w tej dziedzinie – podkreślił Dziambor.

Ratunek przed drożyzną

– Jeżeli chcemy rzeczywiście ratować ludzi przed drożyzną, to musimy ich odpodatkowywać, tzn. sprawiać, żeby zarabiali większe pieniądze, a żeby państwo nie zabierało im od razu połowy tego, co oni zarabiają, w podatkach – podsumował polityk.

https://www.youtube.com/watch?v=t9dC3uv0ZSE