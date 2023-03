Egzekucja komornicza w Brzegu. Siedem osób rannych

REKLAMA

W jednym z mieszkań w Brzegu doszło do eksplozji podczas eksmisji 74-letniego lokatora. Jak powiedziała Patrycja Kaszuba z KP Policji w Brzegu, siedem osób zostało rannych, w tym dwóch policjantów towarzyszących komornikowi.

Do zdarzenia doszło w środę. Do mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego przyszedł komornik w asyście policji, aby przeprowadzić eksmisję 74-letniego lokatora. W jej trakcie doszło do wybuchu.

Jak powiedziała rzeczniczka brzeskiej policji Patrycja Kaszuba, w wyniku wybuchu rannych zostało siedem osób – w tym eksmitowany, komornik, mieszkaniec sąsiedniego mieszkania i dwóch policjantów, którzy asystowali komornikowi. Według wstępnych ustaleń, wybuchł gaz. Nieoficjalnie mówi się o możliwości celowego wywołania wybuchu przez eksmitowanego.

– Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Na chwilę obecną nie mamy informacji, żeby życie rannych było zagrożone. Przyczyny i okoliczności zdarzenia będą przedmiotem śledztwa – powiedziała Kaszuba.

Na miejscu są pracownicy nadzoru budowlanego, którzy określą, czy budynek nadaje się do zamieszkania.