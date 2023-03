Iga Świątek wycofuje się z dużego turnieju. Kontuzja Polki!

REKLAMA

Iga Świątek, liderka światowego rankingu, wycofała się z turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Miami. Jako powód podano kontuzję żebra, na którą polska tenisistka uskarżała się od kilku dni.

Liderka światowego rankingu w pierwszej rundzie miała wolny los. Jej rywalką w następnej fazie turnieju (pula nagród 8,8 mln dolarów) miała być Amerykanka Claire Liu. Świątek w Miami miała bronić tytułu wywalczonego rok temu.

„To była naprawdę bardzo trudna decyzja, ale nie mam wątpliwości, że zdrowie jest absolutnie najważniejsze” – napisała na Twitterze raszynianka.

Świątek po raz pierwszy o urazie żebra wspomniała w zeszłym tygodniu po przegranej 2:6, 2:6 w półfinale turnieju w Indian Wells z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Wówczas kontuzja nie wydawała się na tyle groźna, aby od razu rezygnować ze startu w Miami.

Miejsce Polki zajmie tzw. lucky loser – Austriaczka Julia Grabher.

