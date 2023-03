Niemcy opracowali piwo w proszku. Już niedługo produkt trafi na rynek

REKLAMA

Już za kilka miesięcy na rynku pojawi się… piwo w proszku. Wystarczy zalać je wodą i voilà, lub raczej wunderbar, bo wynalazek jest niemiecki. Czy piwo w takiej formie przekona do siebie miłośników złocistego trunku?

„Browar klasztorny w Neuzelle opracował pierwsze piwo w proszku, które po zmieszaniu z wodą tworzy napój” — informuje portalspozywczy.pl.

Konserwatywny piwosze spytają: po co? Dlaczego? Komu to potrzebne? Otóż głównie chodzi o to, by obniżyć koszty transportu.

Twórcy wynalazku pracowali nad nim dwa lata, a częściowe finansowanie uzyskali od Federalnego Ministerstwa Gospodarki.

Wynik ich prac będziemy mogli zobaczyć, a także posmakować, już niedługo. „Zakończenie projektu badawczego zaplanowano na lipiec” — czytamy.

Niestety póki co, piwo w proszku stworzono jedynie w wersji bezalkoholowej. Już sam ten fakt zrazi do produktu wielu fanów tego napitku.

Twórcy zdają sobie sprawę, że trudno będzie przekonać piwoszy do piwa z saszetki, ale nie zamierzają się poddawać.

– Wiemy też, że miłośnicy klasycznego Pilsa i wszyscy miłośnicy piw rzemieślniczych, zwłaszcza w Niemczech, będą początkowo sceptycznie nastawieni do naszego produktu – powiedział Stefan Fritsche dyrektor zarządzający klasztornego browaru.

By napić się piwa z proszku, wystarczy zalać je wodą. Produkt będzie sprzedawany do sklepów jako „wytrawny”.