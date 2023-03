Polska gospodarzem mistrzostw świata w 2026 roku

REKLAMA

Lekkoatletyczne Halowe Mistrzostwa Świata w 2026 roku odbędą się w Toruniu – podała World Athletics. Formalnym gospodarzem imprezy będzie cały region – Kujawy i Pomorze. Polska zorganizuje zawody tej rangi po raz drugi. W 2014 roku HMŚ odbyły się w Sopocie.

Decyzję o przyznaniu Polsce organizacji halowych mistrzostw świata podjęła World Athletics. W Toruniu w 2021 roku odbyły się halowe mistrzostwa Europy.

„Powierzenie Polsce organizacji Halowych Mistrzostw Świata 2026 to świetna informacja dla wszystkich kibiców lekkoatletyki. To kolejna impreza sportowa o zasięgu światowym, jaka odbędzie się w naszym kraju i zarazem potwierdzenie, że Polska jest uznanym i sprawdzonym organizatorem największych wydarzeń sportowych” – powiedział cytowany przez PZLA minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 2026 będą drugim tej rangi wydarzeniem w historii polskiej „królowej sportu”. W 2014 roku najlepsi zawodnicy globu przyjechali na mistrzostwa świata do Sopotu.

„Z satysfakcją przyjąłem informację o przyznaniu Polsce kolejnej wielkiej imprezy lekkoatletycznej. W marcu 2026 roku do naszego kraju ponownie przyjadą setki zawodników, trenerów czy kibiców z całego świata. Jestem przekonany, że Kujawy i Pomorze wzorowo wywiążą się z postawionego celu i w 2026 roku w Arenie Toruń zorganizują najlepsze w historii halowe mistrzostwa świata” – powiedział prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski.

Przypomniał, że Polska drugi raz będzie gospodarzem imprezy tej rangi.

„Wszyscy pamiętamy, jakim sukcesem sportowym i organizacyjnym zakończyły się halowe mistrzostwa świata w Sopocie w 2014 roku. Zdobyliśmy wtedy trzy medale, a ze złota cieszyła się Kamila Lićwinko. Co ciekawe, była pierwszą polską lekkoatletką, która triumfowała w imprezie tej rangi. Myślę, że w roku 2026 o złoto będą mogły postarać się kolejne nasze zawodniczki. Mam na myśli Adriannę Sułek oraz Pię Skrzyszowską” – wskazał Olszewski.

Ciekawostką jest fakt, że w Arenie Toruń położona jest od lat bieżnia, na której startowali uczestnicy HMŚ w Sopocie w 2014 roku.

„Mam nadzieję, że będę mogła wystartować w tych zawodach. Dla mnie start w halowych mistrzostwach świata przed własną publicznością, w rodzinnym regionie to byłoby niezwykłe przeżycie. Z dumą będę też ambasadorką tych zawodów” – przyznała cytowana w komunikacie PZLA Sułek, która rok temu w Belgradzie zdobyła srebrny medal halowych mistrzostw świata w pięcioboju. W tym roku została natomiast halową wicemistrzynią Europy.

Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 2026 będą następną wielką imprezą lekkoatletyczną w woj. kujawsko-pomorskim. Przez ostatnie kilkanaście lat na stadionie w Bydgoszczy i w hali w Toruniu odbyły się m.in. dwukrotnie mistrzostwa świata juniorów, dwukrotnie mistrzostwa Europy do lat 23, a także seniorskie halowe mistrzostwa Europy i drużynowe mistrzostwa Europy oraz dziewięć edycji mityngu Orlen Copernicus Cup.

„Kujawsko-Pomorskie organizatorem Halowych Mistrzostw Świata 2026, to brzmi dumnie. To ukoronowanie naszej wieloletniej współpracy z władzami Torunia i Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskim Związkiem Lekkiej Atletyki przy organizacji wielkich imprez lekkoatletycznych. Halowy czempionat globu będzie przysłowiową +wisienką na torcie+. Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 2026 rozgrywane w Arenie Toruń będą doskonałą okazją do promocji regionu na niespotykaną dotąd skalę” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym marszałek woj. kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński jest przekonany, że przyznanie Toruniowi HMŚ to wynik m.in. doskonałej organizacji mistrzostw Europy pod dachem, a także mityngu Copernicus Cup.

W 2024 roku halowe mistrzostwa świata w LA odbędą się w szkockim Glasgow. HMŚ rozgrywane są od 1985 roku.