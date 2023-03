Brytyjski sąd uznał winnym senatora z Afryki, który zorganizował handel ludzkimi narządami

REKLAMA

Senator z Nigerii został przez sąd w Londynie uznany winnym uczestnictwa w handlu organami. Decyzja w sprawie senatora Ike Ekweremadu zapadła w czwartek. Stał za próbą pobrania nerki od młodego mężczyzny w celu przeszczepienia jej swojej córce.

Oprócz senatora za winnych tej próby uznano także jego żonę i lekarza, który działał jako pośrednik. Córka senatora została oczyszczona z zarzutu udziału w spisku. Młody mężczyzna miał być przewieziony z Lagos do Wielkiej Brytanii w celu pobrania nerki. Narząd miała dostać chora córka senatora 25-letnia Sonia. Sprawa wyszła na jaw, bo 21-letni „dawca” się rozmyślił.

Ike Ekweremadu zasiada w Senacie Nigerii od czerwca 2003 roku. Jest członkiem Partii Ludowo-Demokratycznej i był wiceprzewodniczącym Senatu Nigerii przez trzy kadencje. 23 czerwca 2022 r. został oskarżony o spisek mający na celu zorganizowanie podróży 21-latka do Wielkiej Brytanii w celu pobrania narządów. Wyrok zapadł obecnie.

Prywatny przeszczep za 80 000 funtów miał się odbyć w Royal Free Hospital w Londynie, gdzie pracował pochodzący z Nigerii lekarz Obinna Obeta. Wyrok skazujący jest pierwszym takim przypadkiem w świetle przepisów dotyczących „współczesnego niewolnictwa”.

Dawcą miał być handlarz uliczny z Lagos przywieziony do Wielkiej Brytanii w zeszłym roku. Prokurator ustalił, że zaoferowano mu ok. 7 000 funtów i obiecano możliwości pomocy w Wielkiej Brytanii. Ten twierdził, że zdał sobie sprawę z tego, co się dzieje, dopiero gdy spotkał lekarzy w szpitalu. Oddanie nerki jest zgodne z prawem, ale przestępstwem jest gratyfikacja lub inna korzyść materialna.

