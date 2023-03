Gnębiony nauczyciel nie wytrzymał. Uderzył ucznia. Został aresztowany [VIDEO]

REKLAMA

62-letni nauczyciel, który od jakiegoś czasu był gnębiony przez uczniów, podczas kolejnej lekcji, gdy uczniowie znów rzucali w niego papierowymi kulkami, a później nawet ławką, nie wytrzymał i uderzył ucznia.

Do zdarzenia doszło w miniony wtorek około godziny 14:00 w Maitland Grossman High School w Nowej Południowej Walii w Australii. Policja aresztowała tam 62-letniego nauczyciela po tym, jak uderzył ucznia.

Cała sytuacja, która doprowadziła do zatrzymania nauczyciela, została nagrana i jest dostępna w mediach społecznościowych.

Widzimy, jak uczniowie najpierw rzucają w 62-letniego nauczyciela, Michaela Kable’a, papierowymi kulkami. Później robi się coraz poważniej – uczniowie zaczęli wyzywać pedagoga, kląć, a nawet rzucili w jego stronę ławką.

W krytycznym momencie zadzwonił dzwonek i uczniowie poderwali się, by wyjść z klasy. Wtedy doszło do zdarzenia, za które Kable został aresztowany.

Nauczyciel uderzył jednego z uczniów w twarz. Jak twierdzi – został sprowokowany. Teraz jego kariera nauczycielska jest zagrożona i może on ponieść poważne konsekwencje.

Australijska opinia publiczna jest jednak po stronie 62-latka. Powstała petycja w jego obronie, pod którą podpisało się już 6250 osób.

„Przez całą swoją karierę pan Kable cierpiał z powodu niezliczonych ilości werbalnych i fizycznych nadużyć ze strony uczniów” – czytamy w jej treści.

Do sprawy odniosła się także rodzina uderzonego ucznia. Rodzice potępili zachowanie swojego syna, ale skrytykowali także nauczyciela.



– Zdecydowanie nie tolerujemy takiego zachowania chłopców – powiedziała matka ucznia. – Nie zmienia to faktu, że nauczyciel nigdy nie ma prawa podnieść ręki na ucznia – dodała.

