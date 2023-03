HIT SIECI. Paweł Jóźwiak zrugany przez swoją dziewczynę po porażce z Marcinem Najmanem [VIDEO]

REKLAMA

Paweł Jóźwiak przegrał z Marcinem Najmanem na gali walk celebryckich. Swoje niezadowolenie wyraziła partnerka pokonanego, która jeszcze w klatce mocno go zrugała.

Paweł Jóźwiak to prezes federacji FEN, który sam postanowił trochę powalczyć, ale we freak fightach.

Na potrzeby medialnego teatrzyku podgrzewano rzekomy konflikt pomiędzy Jóźwiakiem a Marcinem Najmanem – znanym z różnych dziwnych akcji byłym bokserem, obecnie także celebrytą we freak fightach.

Konflikt podgrzewano oczywiście po to, by walka lepiej się sprzedała. Ostatecznie panowie spotkali się w klatce. Pojedynek był dość zacięty (co nie znaczy, że panowie zaprezentowali wysoki poziom sportowy), a ostatecznie jednogłośną decyzją sędziów zwyciężył Najman.

Załamany takim werdyktem był Jóźwiak, który wyczerpany usiadł pod siatką. Wtedy podbiegła do niego jego partnerka Anna Kokocińska, która kiedyś była miss Zduńskiej Woli, a teraz jest m.in. ring girl w organizacji FEN, której szefuje jej partner.

Kokocińskiej najwyraźniej nie spodobała się porażka Jóźwiaka z Najmanem, co nie omieszkała wykrzyczeć partnerowi w twarz.

– Co to ma k***a być? Z Najmanem przegrać? K***a! – wykrzyczała dziewczyna Jóźwiaka. – Wstawaj! – dodała po krótkiej przerwie.

Nagranie rozchodzi się w sieci jak „ciepłe bułeczki” i ma już kilka milionów wyświetleń.