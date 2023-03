„Król kryptowalut” zatrzymany! Wpadł w Podgoricy

REKLAMA

W Podgoricy zatrzymano jednego z najbardziej poszukiwanych na świecie zbiegów – obywatela Korei Południowej Do Kwona, znanego jako „król kryptowalut” – poinformował w czwartek na Twitterze minister spraw wewnętrznych Czarnogóry Filip Adżić.

„Czarnogórska policja schwytała obywatela Korei Płd. Do Kwona, współzałożyciela i dyrektora wykonawczego Terraform Labs. Były 'król kryptowalut’, który odpowiada za spowodowanie strat w wysokości 40 mld dolarów, został ujęty na lotnisku w Podgoricy ze sfałszowanymi dokumentami. Jest poszukiwany przez Koreę Płd., USA i Singapur” – napisał Adżić.

„Czekamy na oficjalne potwierdzenie jego tożsamości” – dodał.

Korea Płd. wydała nakaz aresztowania Do Kwona we wrześniu 2022 roku, po tym gdy kierowana przez niego firma upadła. „Firma upadła w maju, gdy ceny kryptowalut spadły niemal do zera, co miało wpływ na cały kryptorynek” – wyjaśniło BBC. Po upadku firmy inwestorzy stracili ponad 40 mld dol., a południowokoreańskie władze wszczęły śledztwa przeciwko zaangażowanym w sprawę osobom.

W październiku południowokoreańska prokuratura potwierdziła doniesienia o tym, że Do Kwon po opuszczeniu Singapuru – gdzie siedzibę miała jego firma – dostał się do Dubaju, skąd ruszył do Europy. Seul podejrzewał, że ukrywał się w Serbii.