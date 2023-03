Mistrz kierownicy czy szaleniec? Sprokurował wielki pościg. „Zarobił” 46 punktów karnych, zapłaci 10 tysięcy. Grozi mu 5 lat więzienia

REKLAMA

32-letni kierowca z Gołdapi jechał bez zapiętych pasów, nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przed drogówką – podała w czwartek warmińsko-mazurska policja. Mężczyzna dostał 46 punktów karnych, mandaty w łącznej wysokości 10 tys. zł i zatrzymano mu prawo jazdy.

Jak przekazała policja, kierowcę osobowego citroena, który w czasie jazdy nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, zauważyli na Placu Zwycięstwa w Gołdapi funkcjonariusze tamtejszej drogówki. Pomimo użytych sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca nie zareagował na próbę zatrzymania do kontroli. Zaczął uciekać. Pędził przez miasto, popełniając przy tym liczne wykroczenia.

„Zjechał na parking, gdzie swoimi niebezpiecznymi manewrami wystraszył i zmusił do ucieczki pieszych. Następnie kontynuował ucieczkę ulicami miasta, stwarzając realne niebezpieczeństwo w pobliżu przejścia dla pieszych przy jednej ze szkół podstawowych. Dodatkowo wyprzedzał inne pojazdy na kolejnych przejściach i skrzyżowaniach” – relacjonował asp. szt. Cezary Wojnowski z gołdapskiej policji.

Do pościgu dołączyły policyjne załogi innych radiowozów. Skoordynowana akcja mundurowych doprowadziła do zablokowania uciekinierowi drogi. Został zatrzymany, obezwładniony i przewieziony do policyjnego aresztu.

Podczas przeszukania pojazdu funkcjonariusze znaleźli torebkę z żółtym proszkiem – technik kryminalistyki zabezpieczył substancję do szczegółowych ekspertyz.

Za wszystkie naruszenia przepisów drogowych 32-latek dostał mandaty karne na łączną kwotę 10 tys. zł i 46 punktów karnych. W efekcie policja zatrzymała mu prawo jazdy.

„Nie prowadzimy tego rodzaju rankingów, ale na pewno jest to jedna z najwyższych kar, jakie zostały zastosowane w naszym województwie wobec jednego kierowcy” – powiedział rzecznik warmińsko-mazurskiej policji asp. Tomasz Markowski.

32-latka z Gołdapi czeka też sprawa karna za przestępstwo ucieczki przed policyjnym pościgiem, za co grozi kara nawet pięciu lat więzienia.

