Polacy o działaniach rządu ws. energii: robią to źle! Boimy się o kolejną zimę

47 proc. badanych wskazało, że rząd niewłaściwie zadbał o przygotowania do sezonu grzewczego, a kolejne 49 proc. obawia się, że nie będziemy należycie przygotowani do kolejnego sezonu – wynika z badania Ipsos opublikowanego we czwartkowym „SE”.

„Super Express” opublikował te wyniki we czwartkowym wydaniu. To dane z raportu „Polska po zimie. Marzec 2023” organizacji More in Common Polska.

Wynika z nich, że 47 proc. Polaków źle ocenia działania rządu w sprawie cen energii i jej dostępności. „Dobrze” działania te oceniło 31 proc. badanych, 20 proc. odpowiedziało „ani dobrze, ani źle”, a 2 proc. nie ma zdania.

Z badania wynika również, że blisko połowa Polaków (49 proc.) musiała w zimę obniżyć temperaturę w mieszkaniu, a 34 proc. nie dogrzewało mieszkań.