Rosjanie przewrócą się na Bachmucie? Miasto wciąż się broni. Ukraińcy zapowiadają kontrę

Rosjanie poczynili niewielkie postępy w południowej części Bachmutu, lecz tempo ich operacji zwalnia; Ukraińcy przeprowadzili kontrataki na południowo-zachodnich i północno-zachodnich obrzeżach miasta – napisał w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Ukraiński generał zapowiada rychłe wykorzystanie słabości Rosjan.

Tempo operacji rosyjskich wokół Bachmutu zwalnia prawdopodobnie dlatego, że moskiewskie dowództwo chce podejmować próby ofensywy na innych odcinkach frontu – ocenia amerykański think tank.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował w środę, że potencjał ofensywny sił rosyjskich w rejonie Bachmutu maleje, a starć bojowych w samym mieście jest mniej, przy czym sytuacja taka dotyczy kilku ostatnich dni. Siły rosyjskie zwiększają obecnie tempo swoich operacji ofensywnych wokół Awdijiwki, dążąc do otoczenia tej miejscowości. Prawdopodobnie Rosjanie robią to kosztem operacji wokół Bachmutu i wstrzymanej ofensywy w pobliżu Wuhłedaru – poinformował ośrodek analityczny.

Rosyjska ofensywa zbliża się do punktu kulminacyjnego

ISW nadal ocenia, że postępy Rosjan mogą skłonić siły ukraińskie do wycofania się z Bachmutu i/lub Awdijiwki, choć obecnie jest to mało prawdopodobne. Siły rosyjskie mogą zdecydować się na rozpoczęcie lub zintensyfikowanie działań ofensywnych w nowych kierunkach, ale te operacje prawdopodobnie przyniosłyby niewiele wymiernych rezultatów, ponieważ rosyjska wiosenna ofensywa zbliża się do punktu kulminacyjnego.

Think tank poinformował też, że nie potwierdzają się doniesienia o zaangażowaniu rosyjskiej 2 Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych z 1 Gwardyjskiej Armii Czołgów, które miały zostać rzekomo wysłane z terytorium Białorusi do obwodu ługańskiego, lecz wciąż istnieje obawa, że Rosjanie mogą zaangażować te jednostki na którymś z odcinków frontu w trwającej obecnie wiosennej ofensywie.

Gen. Syrski: Już wkrótce wykorzystamy tę okazję

Dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Ołeksandr Syrski oświadczył w czwartek, że pod Bachmutem oddziały rosyjskie tracą znaczne siły i zapowiedział, że armia ukraińska wkrótce wykorzysta tę okazję, tak jak było to podczas kontrofensyw w minionym roku.

„Agresor nie porzuca nadziei na zajęcie za wszelką cenę Bachmutu, nie bacząc na straty w sile żywej i sprzęcie” – napisał generał na serwisie Telegram. Jak dodał, najemnicy z Grupy Wagnera stanowią główne siły rosyjskie na tym kierunku natarcia.

„Tracą znaczne siły i wyczerpują się. Już wkrótce wykorzystamy tę okazję, tak jak swego czasu uczyniliśmy pod Kijowem, Charkowem, Bałakliją i Kupiańskiem” – napisał dowódca, wymieniając tereny zeszłorocznych kontrofensyw ukraińskich.