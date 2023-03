Ukrainiec nożem pociął twarz partnerki. Został skazany na rok więzienia w zawieszeniu

REKLAMA

47-letni Ukrainiec, który nożem pociął twarz swojej byłej partnerki, został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata – powiedziała w czwartek zastępca prokuratora rejonowego w Krotoszynie Agata Kopczyńska.

Jak dodała prokurator, mężczyzna dobrowolnie poddał się karze i został ukarany grzywną i obowiązkiem zapłaty zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonej w wysokości 5 tys. zł.

„Sąd zastosował też środki prewencyjne w postaci nakazu powstrzymywania się od nadużywania alkoholu oraz dozór kuratora” – powiedziała prokurator Kopczyńska.

Do zdarzenia doszło w listopadzie 2022 r. w jednym z domów w wielkopolskim Krotoszynie. Tam mieszkała 45-letnia Ukrainka, do której w odwiedziny ze Słupcy przyjechał partner. Między parą doszło do awantury. Powodem była chęć rozstania się z mężczyzną, czego on nie chciał zaakceptować. „47-latek wpadł w złość, podczas kłótni pociął twarz kobiety nożem” – powiedziała prokurator.

Wezwany na miejsce zdarzenia patrol policji zatrzymał mężczyznę, badanie alkomatem wykazało, że miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie.

Kobieta doznała obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni. Została przewieziona do szpitala w Poznaniu. Ukrainiec usłyszał zarzut umyślnego uszkodzenia ciała, za co groziło mu do 2 lat więzienia.