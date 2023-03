Wraca tzw. piątka przeciw rolnikom! Konfederacja: Minister Kowalczyk okłamał hodowców [VIDEO]

REKLAMA

Konfederacja ostrzega, że wraca tzw. piątka przeciw rolnikom. Oskarża ministra Henryka Kowalczyka o niedotrzymanie danego słowa.

W konferencji prasowej Konfederacji udział wzięli poseł Krzysztof Bosak oraz Marek Szewczyk i Marta Czech. Przewodniczący koła poselskiego zwrócił uwagę, że nieszczęsna „piątka dla zwierząt”, nazywana także piątką przeciw rolnikom, wraca pod nowym szyldem.

Jak przypomniał Bosak, minister Kowalczyk trzy miesiące temu zapowiedział przepisy, które miały pomóc rolnikom. Tymczasem w rządowym centrum legislacji pojawił się projekt, który jest odwrotnością zapowiedzi ministra.

– Uprawomocnia organizacje, które są zwykłymi stowarzyszeniami i które w swoim statucie mają coś o ochronie zwierząt, do tego, żeby mogły zabierać zwierzęta. Co więcej, jeśli wyrok sądu będzie niekorzystny, to jeszcze rolnik ma ponieść koszty ich działania – ujawnił Bosak.

– To jest jakaś kpina, komedia, farsa. PiS odczekał dwa lata (od poprzedniej tzw. piątki dla zwierząt – red.) i wraca, żeby znów uderzyć w polskich rolników, polskich hodowców – ocenił Bosak.

Wskazał ponadto, że zgodnie z projektem ustawy hodowcy będą ponosić coraz większe koszty poprzez nakazanie instalacji monitoringu. Rejestrowany ma być przede wszystkim transport i ubój zwierząt, ale generalnie monitoring ma działać na okrągło, 365 dni w roku.

– Przez ostatnie lata liczba rzeźni w Polsce spada. Rynek jest stopniowo przejmowany przez kapitał zagraniczny. I co robi PiS? Dowala nowe obowiązki. Najpierw próbowali zniszczyć rynek eksportowy mięsa, przez zakaz uboju rytualnego – a przypomnijmy, że duża część polskiego mięsa idzie na eksport z certyfikatami uboju rytualnego. A w tej chwili chcą wprowadzić obowiązek filmowania tego wszystkiego. Nie trzeba być wybitnie inteligentnym, żeby sobie wyobrazić, co będzie w drugim kroku – mówił Bosak sugerując, że kolejnym krokiem będzie przedstawianie nagrań opinii publicznej jako czegoś złego, by zyskać społeczną akceptację zakazu.

Uważa, że monitoringi 365 dni roku, 24 godziny na dobę powinny być tylko w więzieniach. I nie może być tak, że jacyś aktywiści przychodzą do gospodarstwa i bez wyroku sądu zabierają zwierzęta. – Nie jesteśmy za okupacji niemieckiej – mówił Bosak.

Konfederacja apelowała do rządu PiS o wycofanie się z „piątki dla zwierząt 2.0” i szanowanie praw własności oraz tradycji polskiego rolnictwa. Posłowie Konfederacji zapowiedzieli również, że będą wspierać protesty rolników i hodowców przeciwko tym regulacjom.

Cała konferencja do obejrzenia poniżej.