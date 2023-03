Duńczycy znaleźli tajemniczy obiekt w pobliżu Nord Stream

REKLAMA

Agencja Energii Królestwa Danii zamierza wydobyć tajemniczy obiekt, który znaleziono w pobliżu rurociągu Nord Stream.

W zeszłym tygodniu duńskie służby odkryły cylindryczny obiekt o średnicy około 10 cm w pobliżu ostatniej nienaruszonej rury gazociągu Nord Stream 2.

Obiekt ugrzązł w piasku dna morskiego, z którego wystaje na ok. 40 cm. Duńczycy zamierzają wydobyć go i poddać badaniom.

„Aby wyjaśnić charakter tego obiektu, wydobędziemy go przy wsparciu Ministerstwa Obrony. Duńska Agencja Energii zaprosiła właściciela gazociągu Nord Stream 2 do udziału w całej operacji” – potwierdziła Duńska Agencja Energii.

Duńczycy poinformowali, że „obiekt ten nie stanowi poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa rurociągu”. Duńskie władze przekazały, że czekają obecnie na odpowiedź Nord Stream AG2 w tej sprawie.

W sieci dostępne są zdjęcia tajemniczego przedmiotu:

New photo of what the Danish authorities found near the Nord Stream#Nordstream #Nordstream2 #NordstreamSabotage #Danish #Denmark pic.twitter.com/f0IgJ6yXHg

— skadefron (@skadefron) March 23, 2023