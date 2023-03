Hołownia chce cenzurować media społecznościowe. „Należy to zamknąć, albo ograniczyć” [VIDEO]

REKLAMA

Szymon Hołownia, lider Polski 2050, podczas jednego ze swoich przemówień zaproponował „zamknięcie” lub „ograniczenie” Twittera w Polsce. Sprawę komentuje Konfederacja.



– To jest miejsce, które oczywiście mogło służyć, i kiedyś służyło, wymianie informacji. I w niektórych zakątkach nadal temu służy, ale wygenerowało tyle nieszczęścia na świecie, tyle nienawiści, tyle bezkarnego pogardzania innymi, co później psuje całą debatę, że należy to zamknąć, albo ograniczyć – twierdzi Hołownia.

– Należy nauczyć się korzystać z mediów, nauczyć się nawzajem znowu rozmawiać ze sobą tak jak kiedyś rozmawialiśmy – mówi dalej lider Polski 2050.

REKLAMA

Sprawę na swoim oficjalnym profilu, nomen omen na Twitterze, skomentowała Konfederacja. Prawicowa koalicja sprzeciwia się cenzurze.

„UWAGA ‼️ Polska2050 (i PSL?) postuluje… ZAMKNIĘCIE lub ograniczenie dostępu do Twittera w Polsce 🤦‍♀️ Bo jeśli za mało wam cenzury w Internecie, wtedy wkracza Szymon Hołownia” – napisali prawicowcy.

UWAGA ‼️ Polska2050 (i PSL?) postuluje… ZAMKNIĘCIE lub ograniczenie dostępu do Twittera w Polsce 🤦‍♀️ Bo jeśli za mało wam cenzury w Internecie, wtedy wkracza @szymon_holownia. ❌ NIE dla cenzury!

✅ TAK dla wolności słowa! Wideo: @vivaviktorq pic.twitter.com/BwcTWh1LLO — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) March 24, 2023