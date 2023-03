Rosyjska armia przetrzebiona. Muszą ich szkolić Białorusini

REKLAMA

Fakt, że rosyjskie wojska uciekają się do szkoleń swojego personelu pod okiem znacznie mniej doświadczonej armii Białorusi, świadczy o tym, w jak poważnym stopniu inwazja na Ukrainę zdezorganizowała system szkolenia sił zbrojnych Rosji – ocenił w piątkowym raporcie resort obrony Wielkiej Brytanii.

W połowie marca na poligonie Obuz-Lesnowski pod Baranowiczami, w zachodniej części Białorusi, rozmieszczono co najmniej 1000 żołnierzy z Rosji. Chociaż nie odnotowano nowej rotacji wojsk, Rosjanie najprawdopodobniej pozostawili tam obóz namiotowy, co sugeruje, że rozważają kontynuację programu szkoleniowego – czytamy w komunikacie brytyjskiego ministerstwa opublikowanym na Twitterze.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 March 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 24, 2023