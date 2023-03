W tym stanie chłopcy nie wejdą do żeńskiego WC. „Nie będziemy pisać od nowa biologii”

REKLAMA

Stan Arkansas uchwalił prawo, które zabrania chłopcom korzystania z damskiego WC. Republikańska gubernator podpisała już stosowną ustawę.

To przedziwne, że żyjemy w czasach, w których dużą część ideologicznego sporu między lewicą a prawicą zajmuje to, czy chłopcy będą mgli korzystać z żeńskich ubikacji czy nie. No cóż – w Arkansas nie będą mogli.

Gubernator stanu, którą od początku roku jest była sekretarz prasowa Donalda Trumpa, Sarah Huckabee-Sanders, podpisała ustawę, która stanowi, że damskie WC są dla dziewczyn, męskie dla chłopców i nie ma tu żadnego „ale”.

– Arkansas nie zamierza pisać od nowa reguł biologii tylko po to, by zadowolić garstkę skrajnie lewicowych aktywistów – podkreśliła rzeczniczka gubernator Arkansas Alexa Henning.



– Gubernator powiedziała, że będzie podpisywać ustawy, które koncentrują się na ochronie i edukacji naszych dzieci, a nie na ich indoktrynacji, i uważa, że nasze szkoły nie są miejscem dla agendy woke radykalnej lewicy – dodała.

Wraz ustawą stan wprowadzi kary dla placówek szkolnych, które będą tolerowały tu, że chłopcy korzystają z damskich ubikacji.

Z kolei osoby dorosłe, które będą próbowały wejść do ubikacji niezgodnej z ich płcią, będą narażały się na kary kryminalne za nieobyczajne zachowanie, czyli obnażanie się przy dzieciach.