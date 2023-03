Wywiad Macrona. Wysyła swoją premier „na łowy”?

REKLAMA

Emmanuel Macron podjął nową próbę otwarcia. Podczas wywiadu udzielonego w TF1 i France 2, prezydent udzielił wsparcia swojej premier Elisabeth Borne, chociaż mówiono o zmianie rządu, ale dodał, że polecił jej „rozszerzenie” parlamentarnego zaplecza.

„Renesans” popierający Macrona nie ma większości w parlamencie. Takie „polecenie” może oznaczać tylko „polowania” na posłów innych partii. „Łowiskiem” mogą być Zieloni, socjaliści, ale przede wszystkim coraz mocniej podzieleni Republikanie (LR).

REKLAMA

Nie chodzi tu o tworzenie jakiegoś „rządu koalicyjnego”, ale rodzaj „korupcji politycznej” i przyciągnięcia deputowanych z innych partii. Prezydent Macron wezwał Elisabeth Borne do zwrócenia się np. do posłów, którzy nie głosowali za wnioskiem o wotum nieufności wobec rządu (zabrakło do tego kilku głosów, głównie dzięki zachowaniu kilkunastu posłów Republikanów).

Szef grupy przywódca posłów LR, Olivier Marleix, wezwał jednak premier do zakończenia „tej małej zabawy w kłusownictwo”. Dodał, że oferta zostanie odrzucona, bo „prezydent podzielił kraj”. Zarzucił też Macronowi, że „przez sześć lat prowadził grę polityczną, by wepchnąć lewicę w ramiona skrajnej lewicy, a prawicowych wyborców w ramiona Marine Le Pen”.

Olivier Marleix dodał, że to niebezpieczne „łatanie dziur” i przekonywał, że Republikanów dzieli od Macrona „zbyt wiele rzeczy”. Z kolei przewodniczący Senatu Gérard Larcher z tej samej partii, przypomniał, że koalicję buduje się tylko wokół wspólnego „projektu i umowy”.

Wydaje się jednak, że gra ma rozbicie mocno podzielonych Republikanów może przynieś pewne transfery. Będzie to jednak dla tej partii zabójcze, a finalnym efektem może być wzmocnienie… Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Macron może rozwiązać parlament, ale raczej nie w najbliższej perspektywie, po protestach dotyczących emerytur, jego obóz mógłby tylko mieć jeszcze mniejszy stan posiadania posłów w parlamencie.