Gwiazdeczka Disney’a błąkała się nago po ulicy. Wylądowała w psychiatryku [VIDEO]

Amerykańska aktorka Amanda Bynes błąkała się nago po ulicy. Upadła gwiazda Disney’a wylądowała w szpitalu psychiatrycznym.

Amanda Bynes to amerykańska aktorka, która zasłynęła z ról w komediach romantycznych dla nastolatków, takich jak „Czego pragnie dziewczyna”, „Ona to on” czy „Hairspray”. Okrzyknięta została gwiazdą Disney’a, choć nie tylko z tą wytwórnią współpracowała.

To jednak dość zamierzchłe czasy, Bynes na szczycie była kilkanaście lat temu. Choć uważana była za utalentowaną i uroczą aktorkę, która ma przed sobą świetlaną przyszłość, to jej kariera aktorska rozsypała się przez problemy psychiczne i uzależnienia.

U urodzonej w 1986 roku aktorki w wieku 24 lat stwierdzono chorobę afektywną dwubiegunową i schizofrenię. Przez kilka lat popadała w coraz większe tarapaty z prawem i narkotykami. Była zatrzymywana przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu, posiadanie marihuany czy podpalenie cudzego domu. W 2013 roku trafiła do szpitala psychiatrycznego na obserwację. Jej rodzice uzyskali nad nią kuratelę i starali się pomóc jej wrócić do normalnego życia.

W 2020 roku Amanda Bynes wydawała się być na odpowiedniej ścieżce do powrotu na właściwe tory. Znów pojawiła się na mediach społecznościowych i ogłosiła swoje zaręczyny z Paulem Michaelem. W marcu 2022 roku sąd zadecydował o zakończeniu kurateli nad nią i przywróceniu jej pełnej kontroli nad swoim życiem. Aktorka podziękowała swoim fanom za wsparcie i miłość. Historię tę porównywano często do przypadku Britney Spears.

W ostatnich dniach doszło jednak do kolejnego incydentu, który pokazał, że Amanda Bynes nadal zmaga się z poważnymi problemami psychicznymi. Jak donosi portal TMZ, aktorka włóczyła się nago po ulicach Los Angeles. Pozbawiona ubrań aktorka miała wsiąść do obcego samochodu, poprosić kierowcę o telefon i zadzwonić na policję.

Celebrytka ostatecznie trafiła do szpitala psychiatrycznego , gdzie przebywa na tymczasowej obserwacji, ale jej pobyt może się wydłużyć.

Mówi się, że 37-latka doświadczyła psychozy. Wspomniany Paul Michael, z którym zdążyła się w międzyczasie rozstać, wyjawił portalowi Page Six, że Bynes jakiś czas temu odstawiła leki i nie ma zamiaru do nich wracać. Prawdopodobnie nagłe odstawienie psychotropów to doprowadziło do psychozy.

Tymczasem dwa dni przed tym wydarzeniem w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z Bynes. Młoda kobieta w krótkim filmie opowiada, że spotkała przypadkowo na ulicy słynną gwiazdę Disney’a. Podeszła, żeby pogadać. Już wtedy było widać, że aktorka „nie jest sobą”.

„Cieszę się, że otrzymała pomoc. Była przemiła, dałam jej trochę pieniędzy i pogadałyśmy. Czasem ludzie po prostu potrzebują z kimś pogadać” – podpisała na TikToku film z Bynes użytkowniczka o nazwie kaitlynhotfox.