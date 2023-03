Najpiękniejsze nacje świata. Polacy za pierwszą 10., ale Polki wysoko

REKLAMA

Z badania, w którym analizie poddano tysiące postów na portalu społecznościowym Reddit, wynika, że najpiękniejszą nacją są Hindusi. Wysokie miejsce w rankingu najpiękniejszych kobiet zajęły Polki, które uplasowały się na 4. pozycji. Polacy znaleźli się tuż za pierwszą dziesiątką – na 11. miejscu.

W badaniu przeanalizowano różnorodne słowa odnoszące się do atrakcyjności ludzi. Pod uwagę wzięto m.in. ile takich postów odnosiło się do konkretnych nacji, ile miały polubień, komentarzy etc.

Z takiej analizy wynika, że w pierwszej dziesiątce najpiękniejszych narodowości świata znalazły się: Indie (1), USA (2), Szwecja (3), Japonia (4), Kanada (5), Brazylia (6), Francja (7), Włochy (8), Ukraina (9), Dania (10). Polacy uplasowali się na 11. miejscu, wyprzedzając m.in. Wielką Brytanię (12), Niemcy (13) i Hiszpanię (14).

Dużo lepiej w takim zestawieniu poradziły sobie Polki w rankingu poświęconym płci pięknej.

W takim zestawieniu Polki zajęły 4. miejsce. Pierwsza dziesiątka wygląda następująco: Hinduski (1), Japonki (2), Szwedki (3), Polki (4), Włoszki (5), Brazylijki (6), Ukrainki (7), Francuzki (8), Izraelki (9) oraz Amerykanki (10).

Polscy mężczyźni niestety nie znaleźli się w pierwszej dziesiątce najatrakcyjniejszych. Prezentuje się ona tak: Brytyjczycy (1), Hindusi (2), Włosi (3), Amerykanie (4), Szwedzi (5), Japończycy (6), Francuzi (7), Irlandczycy (9) i Belgowie (10).