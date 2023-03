Przerażająca przepowiednia Nostradamusa na wiosnę 2023 roku

REKLAMA

Francuski lekarz oraz astrolog i wizjoner, Nostradamus żył w latach 1503-1566. Od lat zawrotną popularnością cieszą się jego przepowiednie dotyczące wielkiego kataklizmu porównywalnego z końcem świata. Okazuje się, że profeta przewidywał także, co wydarzy się w 2023 roku.

Przepowiednia Nostradamusa może budzić przerażenie wśród tych, którzy wierzą w jego wizje. Na 2023 roku profeta przepowiedział m.in. upadek cywilizacji. A zacząć ma się już wiosną.

Nostradamus miał przewidzieć m.in. rewolucję francuską, dojście Hitlera do władzy czy też lądowanie człowieka na Księżycu i atak terrorystyczny na World Trade Center.

Okazuje się, że wieszcz miał także wizję dotyczącą bieżącego roku 2023. I nie jest ona zbyt miła.

„7 miesięcy, wielka wojna, ludzie zabici przez zło” – przewidywał Nostradamus.

Prorok twierdził, że w tym okresie ludzkie okrucieństwo przekroczy nawet granice ustanowione podczas I i II wojny światowej, które również miał przewidzieć.

Nostradamus twierdził, że w tym roku ludzie znajdą nowe sposoby na zabijanie innych ludzi. Dodatkowo profeta miał przewidzieć, że klimat się ociepli, a ludzkość będzie musiała zmagać się z takimi żywiołami jak susza, powodzie i huragany.

Wieszcz przewiduje także kryzys w Kościele Katolickim: „Święte świątynie czasu rzymskiego odrzucą fundamenty swego założenia – zapowiedział.

Choć może się wydawać, część jego wizji już się realizuje, to należy pamiętać, że ludzki mózg dział w taki sposób, że stara się dopasowywać różne fakty do siebie. Tymczasem ułożenie proroctwa nie jest niczym trudnym, bo na świecie zawsze będzie dochodzić do wojen i kataklizmów.