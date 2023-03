Tusk robi reklamę Konfederacji. Platforma Obywatelska chce więcej podatków, gejów i regulacji?

REKLAMA

Jeśli Konfederacja i PiS będą w Polsce rządzić po następnych wyborach, znaczy, że to są ostatnie lata obecności Polski w Unii Europejskiej – ocenił w sobotę podczas spotkania z uczestnikami Campus Academy w Sosnowcu lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Do fałszywych tez Tuska odnieśli się Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak z Kofederacji.

Tusk na spotkanie z uczestnikami Campus Academy przyszedł z książką pt. „Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku” autorstwa amerykańskiego historyka Timothy`ego Snydera. Omawiając lekcję 17. Zatytułowaną „Nasłuchuj niebezpiecznych słów” odniósł się do programu Konfederacji. Zwrócił też uwagę na prawdopodobieństwo, że PiS i Konfederacja – gdyby udało im się uzyskać większość – będą tworzyły jeden rząd.

„Jeśli oficjalny pięciopunktowy program Konfederacji brzmi: Polska bez gejów, Polska beż Żydów, Polska bez podatków, Polska bez aborcji, bez Unii Europejskiej. (…) Jeśli zobaczycie, jak blisko tego myślenia są niektórzy liderzy dzisiejszej partii rządzącej, to wtedy zrozumiecie” – mówił Tusk.

Dodał, że „jeśli ci ludzie będą rządzić naszą ojczyzną, to będzie oznaczało, że w Polsce nie będzie miejsca dla kobiety, która chce swoich praw i swojej samodzielności, że w Polsce nie będzie miejsca dla innych orientacji seksualnych”.

Zdaniem lidera PO oficjalnym programem „partii, która jest tak blisko PiS i Kaczyńskiego jest natychmiastowe wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej”. Mówią o tym otwarcie, ale czy od nich różni się czymkolwiek tak naprawdę Ziobro albo Kaczyński” – pytał.

Podkreślił, że wyjście z Unii Europejskiej w Polsce jest możliwe bez referendum. „W Polsce nie trzeba akceptacji większości wyborców, w Polsce to jest decyzja tych, którzy mają większość w Sejmie” – mówił Tusk.

„Chcę powiedzieć wam to bardzo wyraźnie. Jeśli Konfederacja i PiS będą w Polsce rządzić po następnych wyborach, to znaczy, że to są ostatnie lata obecności Polski w UE, że będziemy skazani na samotność w sytuacji, w której niepewność co do politycznej przyszłości w Stanach Zjednoczonych, w niektórych państwach europejskich, niepewność co do losów po wschodniej stronie granicy będzie powodowała niestabilność na długie lata, także geopolityczną” – wskazał.

Do słów Tuska odnieśli się Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak z Konfederacji.

„Śmiesznie wyszło z tą piątka. Mówiłem 4 lata temu jakie hasła się niosą i przebijają, i tak się przebiły, że teraz nawet Tusk i pół Platformy je powtarza :D Jak psy Pawłowa. Spektakularny dowód tezy, którą wtedy postawiłem ;) ” – napisał Mentzen na Twitterze.

„Tusk kłamał twierdząc, że chcemy wyprowadzić Polskę z UE. Nigdy takiego celu nie postawiliśmy. Wybory rozstrzygną nie kwestię członkostwa w UE, ale tego czy w UE Polskę reprezentować będą eurokapitulanci (jak Tusk, Kopacz, Kaczyński i Morawiecki) czy ludzie zdolni wetować głupoty” – napisał Krzysztof Bosak.

„Piątka Platformy Obywatelskiej. Chcemy:

1. Wyższych podatków.

2. Aborcji.

3. Więcej władzy i regulacji UE.

4. Rewolucji LGBT/gender.

5. O Żydach dobrze albo wcale.

My takie podejście odrzucamy. Konfederacja to rozsądek ws. ideowych, roztropność ws. UE i racjonalność w ekonomii” – dodał Bosak w kolejnym wpisie.

