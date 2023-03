Masowy napływ migrantów. Władze gmin bezradne. Potrzebują „na już” przynajmniej pół miliarda euro

REKLAMA

Od 500 do 600 milionów euro potrzebują dodatkowo lokalne włoskie władze na pokrycie kosztów związanych z masowym napływem migrantów i ich pobytem – szacuje stowarzyszenie gmin Anci. Według tej organizacji jeśli sytuacja pogorszy się, suma ta może przekroczyć nawet miliard euro. Włochy borykają się obecnie z rekordową falą migracyjną.

Burmistrz miasta Prato i delegat stowarzyszenia włoskich gmin do spraw imigracji Matteo Biffoni powiedział w niedzielę agencji Ansa, że co najmniej pół miliarda euro potrzeba lokalnym władzom w obecnej sytuacji po to, by mogły sfinansować system przyjmowania migrantów.

„Jeśli chodzi o wzrost ich liczby, prosimy o to, o co zawsze prosiliśmy – o więcej miejsc w systemie przyjmowania i integracji, o przygotowanie miejsc na całym terytorium kraju, (…) a przede wszystkim o szczególną troskę o nieletnich pozbawionych opieki”– oświadczył Biffoni.

W ciągu ostatniej doby dotarło do Włoch prawie 5 tysięcy migrantów – podają media. Większość łodzi odpływa obecnie z Tunezji. Ruch migracyjny na tym szlaku stale rośnie. Rekord padł na wyspie Lampedusa, na którą w krótkim czasie przypłynęło około 3 tysięcy osób.