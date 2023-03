Niepokoje i protesty w Izraelu. „Wchodzimy w najbardziej fatalny tydzień w historii Izraela” [VIDEO]

REKLAMA

Setki tysięcy Izraelczyków wzięło udział w sobotę wieczorem w ogólnokrajowych demonstracjach. Był to 12 tydzień protestów przeciwko planom rządu premiera Benjamina Netanjahu dotyczącym przebudowy systemu sądownictwa – podał portal „The Times of Israel”(ToI).

Główna demonstracja odbyła się w Tel Awiwie, gdzie szacuje się, że około 200 tysięcy osób wzięło udział w głównym wiecu.

Dziesiątki tysięcy osób uczestniczyły również w protestach w wielu innych miejscach w całym kraju, w tym w Jerozolimie, Hajfie i Beer Szewie.

Organizatorzy protestów poinformowali, że w sumie w wiecach wzięło udział ponad 630 tys. osób. Liczba ta nie mogła być niezależnie zweryfikowana.

W Tel Awiwie protestujący wtargnęli na autostradę, blokując ją na kilka godzin. Policja użyła armatek wodnych, aby rozproszyć protestujących, z których 32 zostało zatrzymanych, gdy funkcjonariusze próbowali usunąć ich z drogi.

Łączna liczba aresztowań w całym kraju wyniosła 44.

Sobotnie demonstracje poprzedzają ogólnokrajowy „tydzień paraliżu”, który rozpocznie się w niedzielę, po tym, jak Netanjahu ogłosił, że rząd uchwali w najbliższych dniach podstawowy punkt ustawy, dający koalicji rządzącej niemal całkowitą kontrolę nad nominacjami sędziowskimi – pisze izraelski portal.

„Wchodzimy w najbardziej fatalny tydzień w historii Izraela” – napisali w oświadczeniu liderzy protestów, których cytuje ToI . „Ten destrukcyjny rząd rozrywa naród na strzępy i demontuje wojsko i gospodarkę” – dodano.

Plany reformy wywołały trwające już od tygodni protesty na ulicach izraelskich miast, przybierające czasem formę gwałtownych starć z policją. W ubiegłym tygodniu prezydent Izraela Icchak Herzog oświadczył, że kraj jest na krawędzi wojny domowej.

Over 630,000 Israelis protested tonight in 120 different locations to defend the State of Israel from an illegitimate government that is trying to turn Israel into a dictatorship. Over 300,000 here in central Tel Aviv. pic.twitter.com/et9JfdzHDX

— Josh Drill (@drill_josh) March 25, 2023