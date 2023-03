Przemytniczy okręt finansowany przez Banksy’ego zatrzymany na Lampedusie

REKLAMA

Finansowany przez anonimowego artystę Banksy’ego statek „organizacji humanitarnej” podwożący imigrantów z Afryki do Europy, został zablokowany w porcie na włoskiej wyspie Lampedusa. Jednostka łamała nowe włoskie przepisy dotyczące takich operacji.

Na pokładzie statku „Louise Michel” sprowadzono na Lampedusę prawie 180 migrantów wyławianych podczas czterech operacji „niesienia pomocy”. Według nowego włoskiego rozporządzenia w sprawie działań jednostek organizacji pozarządowych na Morzu Śródziemnym mogą one przeprowadzić tylko jedną taką operację i powinny natychmiast kierować się do portu.

Statek już po pierwszej operacji otrzymał zalecenie, by płynąć w kierunku Trapani na Sycylii – oświadczyła włoska Straż Przybrzeżna. Tymczasem załoga dalej skupiała się na braniu na pokład kolejnych pasażerów z łodzi, które wypłynęły z Afryki Północnej i wpłynęły na wody Malty.

Włoska straż oceniła, że załoga „Louise Michel” utrudniła koordynację akcji ratunkowej. Rzecz jasna, zatrzymanie statku na Lampedusie zostało przez załogę skrytykowane jako akt utrudniania niesienia pomocy humanitarnej. Nad tym, że tego typu „podwózki” tylko zachęcają kolejnych migrantów i zwielokrotniają ich tragedie, rzecz jasna nikomu na pokładzie nie przychodzi do głowy.

Do zablokowania statku doszło w momencie rekordowego napływu migrantów na włoskie wybrzeża. W ciągu doby dotarło prawie 5 tysięcy migrantów. Dziennik „La Repubblica” pisze o „exodusie” z Tunezji, bo to stamtąd odpływa obecnie najwięcej łodzi do Włoch. Ośrodek rejestracji i identyfikacji migrantów na Lampedusie jest zupełnie zatkany.