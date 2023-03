Bosak: Nie przyłożymy ręki ani do kontynuacji władzy Morawieckiego, ani do powrotu Tuska [VIDEO]

REKLAMA

Wiceprezes Ruchu Narodowego i przewodniczący koła poselskiego Konfederacji Krzysztof Bosak będąc gościem w Polsat News zareagował na ostatnie doniesienia, jakoby prawicowa koalicja szykowała się do powyborczego sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością.

– Nie przyłożymy ręki ani do kontynuacji władzy premiera Mateusza Morawieckiego, ani do powrotu do władzy Donalda Tuska – powiedział w poniedziałek Krzysztof Bosak, który w programie „Graffiti” na antenie Polsat News.

REKLAMA

Współprzewodniczący @KONFEDERACJA_ @krzysztofbosak w @Graffiti_PN: Zaczepki Tuska z tego weekendu nas nie interesują. Nie przyłożymy ręki ani do kontynuacji władzy Morawieckiego, ani do powrotu do władzy Tuska. pic.twitter.com/kSEu7viWNN — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) March 27, 2023

Jakie plany związane z najbliższymi wyborami ma Konfederacja? Zdaniem Krzysztofa Bosaka bardzo ambitne.

– Chcemy wprowadzić do Sejmu kilkudziesięciu posłów – ideowych, przygotowanych programowo – i wypchnąć stamtąd ludzi z PiS, PO, Lewicy i PSL. Z wszystkimi tymi partiami rywalizujemy. Gdyby mnie pan zapytał, czy jakąś z tych partii lubię albo uważam za wartościowy element sceny politycznej, to odpowiedź brzmi „nie” – powiedział narodowiec.

Współprzewodniczący @KONFEDERACJA_ @krzysztofbosak w @Graffiti_PN: Chcemy wprowadzić do Sejmu kilkudziesięciu posłów, ideowych, przygotowanych programowo, i wypchnąć stamtąd ludzi z PiS, PO, Lewicy i PSL. pic.twitter.com/aQh0XOXKpV — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) March 27, 2023

Według Bosaka Konfederacja w ogóle nie myśli o koalicjach powyborczych. Narodowiec ma złe zdanie o obecnych polskich partiach.

– Nie uważam żadnej polskiej partii za wartościową. Polska byłaby lepsza, gdyby ich wszystkich z Sejmu usunąć i wybrać choćby 460 osób przypadkowo spotkanych na ulicy – powiedział wiceprezes RN.

– Interesują nas ministerstwa, gdzie będziemy mogli realizować nasz program oparty na trzech filarach: wolność gospodarcza, zdrowy rozsądek, racjonalna polityka zagraniczna i unijna – powiedział Bosak.

Współprzewodniczący @KONFEDERACJA_ @krzysztofbosak w @PolsatNewsPL: Interesują nas ministerstwa, gdzie będziemy mogli realizować nasz program oparty na trzech filarach: wolność gosp., zdrowy rozsądek w podejmowaniu kolejnych zobowiązań i racjonalna polityka zagraniczna i unijna. pic.twitter.com/oqhdHcPN9b — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) March 27, 2023