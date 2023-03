Narodowy Marsz Papieski. Już w najbliższą niedzielę. Sprawdź szczegóły

REKLAMA

„Chcemy dać świadectwo naszej ufności wobec św. Jana Pawła II” – tłumaczą organizatorzy Narodowego Marszu Papieskiego, który 2. kwietnia przejdzie ulicami Warszawy. Wskazują, że to także odpowiedź na szeroko zakrojone ataki medialne i manipulacje, które były wysuwane pod adresem papieża.

Narodowy Marsz Papieski to oddolna, apolityczna i społeczna inicjatywa, która ma na celu danie publicznego świadectwa, ale również danie odpowiedzi na szereg ataków, które obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach.

REKLAMA

„Dziś musimy zmierzyć się z próbami podważenia jego świętości i zasług dla Kościoła i Ojczyzny” – wskazują organizatorzy.

„Przejdźmy więc razem w obronie dobrego imienia Papieża, dając czytelny sygnał, że zarówno jego postać, jak i pozostawione nam dziedzictwo, wciąż stanowią drogowskazy na ścieżce dorastania do pełni człowieczeństwa i prowadzą nas na drodze wiary” – czytamy na stronie internetowej www.marszpapieski.pl.

Organizatorzy podkreślają, że tym Marszem trzeba przypomnieć wciąż aktualne, bardzo bogate nauczanie papieża o wartości i świętości życia.

– Podczas Marszu konieczne będzie podkreślenie godności życia każdego człowieka i znaczenia instytucji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. To fundamenty naszego życia społecznego i musimy o nich pamiętać, bowiem to one i całe nauczanie moralne papieża, są de facto ostatecznym celem ataków, które obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach – mówi Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny – fundacji, która jest współorganizatorem wydarzenia.

Narodowy Marsz Papieski odbędzie się 2. kwietnia (Niedziela Palmowa) w 18. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Marsz wyruszy o 11:00 z Ronda im. Romana Dmowskiego w Warszawie i przejdzie ulicami: Marszałkowską, Królewską i Krakowskim Przedmieściem. O 12:30 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela dla wszystkich uczestników sprawowana będzie Msza święta.