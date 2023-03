Poseł pobity na stacji metra. Kampania zaostrza się [VIDEO]

REKLAMA

Ben Zyskowicz, wieloletni fiński deputowany Koalicji Narodowej, która jest na czele sondaży, został uderzony w twarz i powalony na ziemię. Polityk, będący w trakcie wyborczej agitacji, czekał na metro w Helsinkach. Napastnik, który groził posłowi także śmiercią, został szybko ujęty przez policję.

– Atak był wyraźnie z powodów politycznych. Ten człowiek rozpoznał mnie. Wyzywał za NATO i za żydostwo. Mówił, że chciałby mnie wepchnąć pod pociąg – relacjonował lokalnym mediom 69-letni Zyskowicz.

REKLAMA

Doświadczony polityk przebywał w sobotę około południa we wschodnich Helsinkach w towarzystwie dwóch członków swojego sztabu wyborczego. Zdarzenie zostało nagrane.

Zyskowicz zasiada w parlamencie od końca lat 70. Jego ojciec był żydem polskiego pochodzenia, przeżył obóz koncentracyjny, a następnie wyemigrował do Szwecji.

Atak na posła został potępiony przez wszystkich liderów politycznych oraz prezydenta. „Nienawiść, groźby, a tym bardziej w okresie wyborczym są pogwałceniem demokracji” –ocenił prezydent Sauli Niinisto. „Zdarzenie jest wstrząsające i całkowicie godne potępienia. Każdy ma prawo do prowadzenia kampanii w spokoju, bez groźby przemocy” – przekazała z kolei premier Sanna Marin.

Nie brakuje jednak opinii, że atak był dobrze wyreżyserowanym spektaklem, by podbić notowania na finiszu kampanii wyborczej.

Wybory parlamentarne do Eduskunty odbędą w pierwszy weekend kwietnia. Obecne głos z wyprzedzeniem można oddać np. w bibliotekach, centrach handlowych czy budynkach gminnych. Z tej możliwości skorzystało już ok. 20 proc. wyborców.

Według sondaży opublikowanych w ostatnich tygodniach na czele są trzy partie: liberalno-konserwatywna Koalicja Narodowa (KOK), socjaldemokraci premier Marin oraz narodowo-konserwatywna partia „Finowie” (PS). Różnice poparcia między tymi partiami są na poziomie błędu statystycznego. Na KOK zagłosowałoby niespełna 21 proc., na SDP: ok. 19,5 proc., na PS: ok. 19 proc. Koalicja Narodowa była jedynym ugrupowaniem, które w przeszłości przez wiele lat opowiadało się za wejściem Finlandii do NATO.

Ben Zyskowicz joutui hyökkäyksen kohteeksi. Avustajat jättivät ja juoksivat karkuun. Ben luuli että Itä-Helsingissä löytyy kannatusta. On siellä pyörinyt vaalien alla ennenkin. pic.twitter.com/c0E1zhfEjm — Fenn J. Müller (@fenn_muller) March 25, 2023