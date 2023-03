Potężne tornado w Georgii. Wprowadzono stan wyjątkowy [VIDEO]

REKLAMA

Zniszczone budynki, powalone drzewa, kilka rannych osób, a wiele innych uwięzionych w domach, to pokłosie niedzielnego tornada w stanie Georgia. Gubernator Brian Kemp wprowadził tam stan wyjątkowy.

Według biura szeryfa hrabstwa Troup, na którego powołuje się lokalna telewizja WSB, ok. 100 budynków zostało uszkodzonych. Spośród nich 30-40 zostało całkowicie zniszczonych. Władze zapowiedziały, że w poniedziałek będą tam zamknięte szkoły.

REKLAMA

W następstwie tornad i silnych burz w Georgii w niedzielę gubernator Kemp ogłosił stan wyjątkowy.

– Wciąż monitorujemy pogodę i pracujemy z lokalnymi partnerami, aby zająć się usuwaniem zniszczeń. Proszę wszystkich mieszkańców Georgii, aby przyłączyli się do nas w modlitwie za tych wszystkich, którzy zostali dotknięci – apelował Kemp.

WSB przytacza wypowiedzi mieszkańców dotkniętych tornadem. Jeden z nich opowiadał o całkowitym zniszczeniu domów dwóch sąsiadów.

– Dzięki łasce Bożej oni wciąż żyją – zauważył. Na załogę karetki pogotowia, odpowiadającej na wezwanie przez numer alarmowy 911, zwaliło się drzewo. Spadając rozbiło szybę pojazdu.

– Czuję, jakby życie przemknęło mi przed oczami – mówiła ratowniczka.

Biuro szeryfa hrabstwa Troup wzywało mieszkańców do pozostania poza drogami. W wielu hrabstwach Georgii wydano ostrzeżenia przed powodziami. Dla ludzi, których domy zostały uszkodzone, władze przygotowały tymczasowe schroniska.

Significant #tornado damage across Georgia this morning. West Point was hit hard near West Point Road. Structures Destroyed. #GAwx #Damage #Tornado

Licensing via @LiveStormsMedia pic.twitter.com/9VdkKYXndC

— Brett Adair (@AlaStormTracker) March 26, 2023