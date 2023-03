Zamieszanie wokół Mediów Narodowych. Oskarżenia wobec Konfederacji, ochroniarze i jasne odpowiedzi [FOTO]

REKLAMA

Zamieszania w środowisku narodowym ciąg dalszy. Redaktor Mediów Narodowych Michał Jelonek zarzuca politykom Ruchu Narodowego, że „bandyckimi metodami” wtargnęli do siedziby mediów. W kontrze słyszmy, że przecież zgodnie z wyrokiem sądu weszli do siebie.

„Politycy Ruchu Narodowego i Konfederacji pod osłoną nocy wtargnęli do siedziby niezależnej TVMN. Przetrzymują prywatne rzeczy dziennikarzy, przerwali transmisję. Przed drzwiami wynajęta przez nich „ochrona”. Bandyckie metody Konfederacji. W środku Witold Tumanowicz i Michał Urbaniak” – napisał na Twitterze Jelonek, który ostatnio puścił w eter nieprawdziwą informację, jakoby Robert Winnicki i Sławomir Mentzen spotykali się z Jarosławem Kaczyńskim w celu dobicia koalicyjnego targu. Politycy zdecydowanie zdementowali te doniesienia.

W odpowiedzi Bartosz Malewski, nowy prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, uściślił, że wejście nastąpiło do siedziby stowarzyszenia (a nie mediów) w celu przeprowadzenia inwentaryzacji i zabezpieczenia majątku.

Malewski dodał ponadto, że siedziba Mediów Narodowych, przynajmniej oficjalnie, mieści się w Pruszkowie. Jelonek odpowiedział, że media od stowarzyszenia wynajmują lokal.

W siedzibie Stow. "Marsz Niepodległości" trwa inwentaryzacja i zabezpieczenie majątku Stowarzyszenia przed jego uszczupleniem. Czynności prowadzone są na podstawie uchwały Zarządu z 13.02.2023 r.

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach sąd zatwierdził nowe władze w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości. Członkami zarządu wg KRS są m.in. wspomniani Malewski i Tumanowicz. Weszli oni więc do „siebie”, tzn. do siedziby stowarzyszenia, którego prezesem jest Malewski, a członkiem zarządu Tumanowicz.

Robert Winnicki przekonuje, że cała akcja to nic innego, jak zabezpieczenie majątku stowarzyszenia. Kilka tygodni temu poseł sugerował, że były już prezes SMN Robert Winnicki będzie częstym gościem w prokuraturze. „Przed (nowym) zarządem teraz ogromne wyzwanie-uporządkowanie tej stajni Bąkiasza (…) Natomiast tak w ogóle to do wizyt w prokuraturze się przyzwyczajaj (zwrot do Bąkiewicza – red.), będziesz tam częstym gościem przez najbliższe lata” – pisał Winnicki.

Malewski z kolei ujawnił, że stowarzyszenie ma długi, choć w ostatnim czasie Bąkiewicz i spółka zbliżyli się do PiS-u i otrzymali kilkumilionowe dotacje.

