Korwin-Mikke o różnicach między Tuskiem i Trzaskowskim: Jeden to zdrajca, a drugi to… [FOTO]

REKLAMA

Janusz Korwin-Mikke, współzałożyciel Konfederacji i założyciel Najwyższego Czasu!, pisze w swoich mediach społecznościowych o różnicach pomiędzy dwojgiem liderów Koalicji Obywatelskiej – Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowskim.

Z wpisu można wywnioskować, że Janusz Korwin-Mikke nie ma zbyt dobrego zdania ani o Donaldzie Tusku, ani o Rafalem Trzaskowskim.

REKLAMA

Poseł Konfederacji twierdzi, że jeden z tych polityków jest „zdrajcą i oszustem”, a drugi „euro-idiotą”. Przyznaje jednak, że jeden z nich zna się na polityce.

„Różnica między tymi Panami jest taka, że jeden to oszust i zdrajca – ale zna się na polityce, rozumie swój interes i można Go kupić; ten drugi to beznadziejny euro-idiota, autentycznie wierzący w każdą głupotę płynącą z Brukseli i od Big Techu. Postępak absolutnie nienaprawialny” – pisze na swoim Twitterze Janusz Korwin-Mikke.

Polityk nie pisze dokładnie, który z wymienionych panów ma być „zdrajcą i oszustem”, a który „euro-idiotą”, ale internauci i czytelnicy zapewne domyślą się, który jest który.

Różnica między tymi Panami jest taka, że jeden to oszust i zdrajca – ale zna się na polityce, rozumie swój interes i można Go kupić; ten drugi to beznadziejny euro-idiota, autentycznie wierzący w każdą głupotę płynącą z Brukseli i od Big Techu. Postępak absolutnie nienaprawialny. pic.twitter.com/znnH4FlQ8y — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) March 27, 2023