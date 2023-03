Niemcy krytykują MKOl za przywrócenie startów rosyjskich sportowców

REKLAMA

Nancy Faeser, niemiecka minister sportu, wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec zalecenia MKOl dotyczącego przywrócenia rosyjskich sportowców. Rekomendacja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) dotycząca reintegracji rosyjskich i białoruskich zawodników na imprezy międzynarodowe to „policzek w twarz dla ukraińskich sportowców” – stwierdziła Faeser.

„Międzynarodowy świat sportu musi wyraźnie potępić brutalną i agresywną wojnę Rosji. Można to zrobić tylko poprzez całkowite wykluczenie rosyjskich i białoruskich sportowców” – oceniła Nancy Faeser w komunikacie prasowym.

Dodała, że „nie ma powodu, aby Rosjanie wrócili do światowego sportu”. MKOl opowiedział się za przywróceniem sportowców „indywidualnie” i pod neutralną flagą. Rekomendację wydano po spotkaniu zarządu organu w Lozannie w Szwajcarii we wtorek.

Warunkiem jest tylko to, by ci sportowcy „nie wspierali aktywnie wojny na Ukrainie”. Do zawodów nie będą też dopuszczeni sportowcy służący w armii i w klubach wojskowych i milicyjnych.

Niemiecka minister jednak uważa, że „nie ma powodu, aby Rosja wracała do światowego sportu. Putin kontynuuje swoją zbrodniczą wojnę z przerażającą brutalnością wobec ukraińskiej ludności cywilnej, a armia rosyjska codziennie zabija Ukraińców, w tym wielu sportowców”. Minister dodała, że „Igrzyska Olimpijskie nie odbywają się w próżni”.

Przewodniczący MKOl Thomas Bach przekazał na konferencji prasowej w Lozannie, że zarząd organizacji „w odpowiednim czasie” zdecyduje o możliwości startu Rosjan i Białorusinów w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Bach dodał, że Ukraina, Polska, Estonia, Łotwa i Litwa grożą bojkotem imprezy w przypadku dopuszczenia do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi. Niezadowolenie Berlina ma tu więc swoje plusy.

