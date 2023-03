Polska wymęczyła zwycięstwo z Albanią. 140. mecz Lewandowskiego – oto jego liczby

REKLAMA

Reprezentacja Polski w piłce nożnej wciąż nie zachwyca, ale tym razem przynajmniej wygrywa – dość szczęśliwie z Albanią 1:0. Jedynego gola strzelił Karol Świderski. Dla kapitana Roberta Lewandowskiego był to już 140. występ w kadrze narodowej.

Po bardzo słabym występie w Pradze, gdzie na inaugurację w grupie E Polacy przegrali w piątek z Czechami 1:3 (już po 129 sekundach było 0:2), biało-czerwonym choć trochę udało się zmazać plamę na honorze.

Albańczycy, z debiutującym na ławce trenerskiej Brazylijczykiem Sylvinho, rozpoczęli właśnie w poniedziałek udział w kwalifikacjach, więc ich forma była zagadką. Musieli sobie radzić bez swojej największej gwiazdy – od wielu miesięcy kontuzję kolana leczy Armando Broja z Chelsea Londyn.

Na trybunach PGE Narodowego był komplet – ponad 56 tysięcy, w tym kilkuset fanów z Albanii, którzy głośnym dopingiem potrafili czasami przypomnieć o swojej obecności.

Przez większość pierwszej połowy na boisku nie było ciekawie. W 14. minucie z dystansu strzelił Zalewski, ale skuteczną interwencją popisał się Thomas Strakosha.

Goście zrewanżowali się podobnym uderzeniem w 22. minucie – piłkę po strzale Sokola Cikalleshiego odbił Wojciech Szczęsny.

Od tego czasu brakowało groźnych akcji, strzałów. Albańczycy skuteczni utrudniali konstruowanie akcji Polakom, ale sami też nie zachwycali w ofensywie.

Zmarznięci i nieco zdegustowani grą gospodarzy kibice niecierpliwili się coraz bardziej. Kilka razy z trybun rozlegało się głośne: „My chcemy gola”.

No i wreszcie podopieczni Santosa posłuchali fanów. W 41. minucie z dystansu strzelił Jakub Kamiński, piłka odbiła się od słupka, dobiegł do niej bardzo aktywny tego dnia Karol Świderski i trafił do siatki.

Ten sam napastnik strzelił bardzo ważnego gola w październiku 2021 roku w wygranym 1:0 z Albanią w Tiranie meczu eliminacji mistrzostw świata 2022.

W drugiej połowie podopieczni Santosa mogli więc grać spokojniej, choć… wcale tak nie było. Albańczycy ruszyli do ataków i Szczęsny kilka razy ratował swój zespół. M.in. w 57. minucie, gdy w świetnym stylu obronił strzał Myrto Uzuniego.

Gospodarze najpoważniej zagrozili Albańczykom w 63. minucie. Po ładnej indywidualnej akcji Lewandowski przelobował bramkarza, ale piłkę zmierzającą do bramki wybili albańscy obrońcy.

W końcówce meczu polscy piłkarze kilka razy próbowali strzelać z dystansu, m.in. Lewandowski, ale te próby były niecelne.

Natomiast w 88. minucie Albańczycy przeprowadzili najgroźniejszą akcję. Po stracie piłki przez Lewandowskiego przedostali się na pole karne, lecz płaski strzał Uzuniego był minimalnie niecelny.

Na trybunach rozległy się gwizdy, bo strata wygranej była bardzo realna…

Ostatecznie cel jednak został osiągnięty – biało-czerwoni odnieśli cenne zwycięstwo, które może okazać się bardzo ważne w kontekście walki o awans.

Kolejny mecz eliminacyjny kadra Santosa rozegra 20 czerwca na wyjeździe z Mołdawią, która w poniedziałek niespodziewanie zremisowała u siebie z Czechami 0:0.

Polska – Albania 1:0 (1:0).

1:0 – Karol Świderski 41′

Polska: Wojciech Szczęsny – Przemysław Frankowski, Jan Bednarek, Bartosz Salamon, Jakub Kiwior – Nicola Zalewski (68. Michał Skóraś), Karol Linetty (77. Damian Szymański), Piotr Zieliński, Jakub Kamiński – Robert Lewandowski, Karol Świderski (89. Sebastian Szymański).

Albania: Thomas Strakosha – Ivan Balliu, Marash Kumbulla, Enea Mihaj, Elseid Hysaj – Ylber Ramadani, Klaus Gjasula (88. Qazim Laci), Kristjan Asllani (76. Nedim Bajrami), Jasir Asani (70. Anis Mehmeti) – Myrto Uzuni, Sokol Cikalleshi (76. Taulant Seferi).

Żółte kartki: Karol Linetty, Bartosz Salamon (Polska) oraz Elseid Hysaj, Qazim Laci (Albania).

Sędzia: Slavko Vincic (Słowenia). Widzów: 56 227.

Od 0 do 140, czyli liczby Lewandowskiego w reprezentacji Polski

140 meczów, 78 goli – to bilans prawie 15 lat występów w piłkarskiej reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego. Do najlepszego snajpera biało-czerwonych w historii i kapitana obecnej kadry należy wiele rekordów drużyny narodowej.

Lewandowski, który w sierpniu skończy 35 lat, zadebiutował w reprezentacji 10 września 2008 roku w spotkaniu eliminacji mistrzostw świata z San Marino.

Trener Leo Beenhakker wpuścił go wówczas na boisko w 59. minucie, a osiem minut później młody napastnik cieszył się z pierwszego trafienia w narodowych barwach, ustalając wynik na 2:0.

Rok zajęło mu rozegranie 10 spotkań w kadrze, a po kolejnym miał ich już 25. Jubileusz 50. przypadł na towarzyską potyczkę z Urugwajem w Gdańsku, przegraną 1:3 w listopadzie 2012. Mecz numer 75 to także towarzyski pojedynek z Finlandią we Wrocławiu 26 marca 2016. Setny występ miał miejsce 11 października 2018 w przegranym 2:3 meczu Ligi Narodów z Portugalią w Chorzowie. W żadnym z nich nie wpisał się na listę strzelców.

W poniedziałek „Lewy” w drużynie narodowej zagrał po raz 140., czym śrubuje krajowy rekord.

Do historii polskiego futbolu przeszedł m.in. 5 października 2017 roku, kiedy dzięki trzem golom w wyjazdowym spotkaniu z Armenią został najlepszym strzelcem reprezentacji, dystansując dotychczasowego lidera zestawienia Włodzimierza Lubańskiego (48 goli).

Do dziś goli uzbierał już 78. W Europie lepszym osiągnięciem może się pochwalić jedynie dwóch zawodników – Portugalczyk Cristiano Ronaldo ze 122 trafieniami i Węgier Ferenc Puskas z 84.

Od 2014 roku Lewandowski nosi kapitańską opaskę. Dotychczas wyprowadzał kolegów na boisko 79-krotnie, co też jest rekordem.

Liczby Lewandowskiego w reprezentacji Polski:

0 – czerwone kartki

1 – bramka samobójcza (z Hiszpanią w Murcji – 8.06.2010)

2 – niewykorzystane rzuty karne

– gole w mistrzostwach świata

4 – trafienia w jednym meczu (z Gibraltarem – 7.09.2014)

6 – hat-tricki

7 – gole w pięciu wielkich turniejach (ME 2012, 2016, 2021, MŚ 2018, MŚ 2022)

– seria meczów ze zdobytym golem (30.06.2016-10.06.2017)

9 – trenerzy, którzy go prowadzili

– żółte kartki

– numer na koszulce, z jakim regularnie występuje

11 – seria meczów bez bramki (06.06.2009-20.01.2010)

13 – gole z rzutów karnych

– razy wchodził na boisko z ławki rezerwowych

– numer z debiutu

16 – gole strzelone w eliminacjach MŚ 2018, gdy został królem strzelców

27 – bramki na PGE Narodowym w Warszawie

34 – rywale, którym strzelił gole

37 – gole za kadencji selekcjonera Adama Nawałki

51 – spotkania towarzyskie

52 – mecze, w których zdobywał bramki

59 – minuta, w której wszedł na boisko w debiucie (z San Marino – 10.09.2008)

67 – minuta, w której zaliczył pierwsze trafienie (z San Marino – 10.09.2008)

73 – występy przed polską publicznością

78 – bramki ogółem

79 – meczów w roli kapitana

127 – mecze rozpoczęte w podstawowym składzie

140 – występy łącznie