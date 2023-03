Pożar w Instytucie Migracji. Nie żyje kilkadziesiąt osób [VIDEO]

REKLAMA

Co najmniej 37 osób zginęło we wtorek w pożarze w Instytucie Migracji w meksykańskim Ciudad Juarez na granicy z USA – podały cytowane przez CNN władze stanu Chihuahua.

Nie jest znana liczba rannych.

REKLAMA

Do pożaru doszło po tym, gdy władze zatrzymały na ulicach miasta ponad 70 migrantów.

Półtoramilionowe Ciudad Juarez leży na granicy z USA, przylegając do teksaskiego El Paso. Jest jednym z punktów, do którego ciągną mieszkańcy Ameryki Południowej, chcący przedostać się do Stanów Zjednoczonych.

#Chihuahua #Mexico🇲🇽- At least 37 people killed and dozens injured after fire breaks out inside National Migration Institute (INM) facility near border in #CiudadJuárez, emergency services are responding (📹Ismael Villagómez) pic.twitter.com/uHDgdjsbzz

— CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) March 28, 2023