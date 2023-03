Problemy FIFA z antysemityzmem i Mundialem U20

REKLAMA

Losowanie rozgrywek FIFA reprezentacji do lat 20 miało odbyć się na Bali w piątek 31 marca. Zostało w ostatniej chwili odwołane i przełożone przez FIFA. Powodem jest sprzeciw gubernatora Bali wobec występów na tej indonezyjskiej wyspie reprezentacji młodzieżowej Izraela.

Indonezja to największy pod względem liczby ludności kraj muzułmański na świecie. Miała od 20 maja do 11 czerwca 2023 roku organizować Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej U-20. Sprawy się jednak skomplikowały.

Losowanie grup na Bali zostało w ostatniej chwili odwołane i przełożone. Chodzi o to, że miejscowy gubernator nie chce u siebie reprezentacji Izarela. Wzywa też rząd Indonezji do wykazania się „dyplomatyczną konsekwencją”.

Dżakarta oficjalnie „wspiera naród palestyński” i nie uznaje istnienia państwa Izrael, z którym nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych. Dla Wayana Kostera, gubernatora stanu Bali, który jest pod presją miejscowych organizacji islamskich, nie ma nawet mowy o przyjęciu żydowskich graczy.

Rząd Indonezji, który ma być gwarantem sprawnego przebiegu mundialu, próbował z gubernatorem negocjować. Na razie bez powodzenia. Skłoniło to FIFA do odwołania piątkowego losowania, ale i i wywołało pytania do prezesa Gianniego Infantino. Padają propozycje rozgrywania meczów Izraela poza Bali, ale też istnieją obawy o bezpieczeństwo tego zespołu.

Przeniesienie meczów poza Indonezję oznaczałoby naruszenie „równości” szans dla wszystkich finalistów i wydaje się nie do pomyślenia. Mecze poza stanem Bali wymagałby gwarancji rządu dla FIFA. Polityka jeszcze raz pokazuje, że nie da się jej odłączyć od sportu.

W przypadku dalszego impasu politycznego FIFA może teoretycznie nawet wycofać reprezentację izraelską z Mundialu ze względów bezpieczeństwa. %Może też Indonezji mistrzostwa piłkarskie zabrać. To skrajne sytuacje, na których nikt dobrze nie wyjdzie…

Źródło: Radio France