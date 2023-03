USA. Transpłciowy zabójca zabija sześć osób w chrześcijańskiej szkole [FOTO]

REKLAMA

Osoba transpłciowa weszła do chrześcijańskiej szkoły w Nashville w poniedziałek rano 27 marca, uzbrojona w dwa półautomatyczne karabiny i pistolet. To dawny uczeń tej palcówki, dziś 28-letni. Do tragedii doszło w w Nashville na południu Stanów Zjednoczonych.

Audrey Elizabeth Hale, 28-letnia kobieta identyfikująca się jako „trans” zastrzeliła troje dzieci i troje dorosłych. Pod szkołę przyjechała samochodem Honda Fit i weszła do „The Covenant School” uzbrojona w dwa karabiny szturmowe i pistolet. Strzałami rozwaliła szklane drzwi i weszła na pierwsze piętro, gdzie odbywały się lekcje.

REKLAMA

Kres jej morderczym instynktom położyło dopiero przybycie policji, która zastrzeliła napastnika. Okoliczności tej tragedii są nadal niejasne. Według pierwszych elementów śledztwa wiadomo, że ta osoba do tej szkoły jako dziecko. Policja podejrzewa, że ​​żywiła „urazę” do tej szkoły.

Zginęło m.in. troje dzieci w wieku od 8 do 9 lat i dorośli w wieku od 60 do 61 lat. Jedną z ofiar miała być dyrektor placówki Katherine Koonce. Transseksualny terrorysta miał w domu plan ataku na szkołę, a policja znalazła też jego „manifest ideowy”. I opracowane plany ataku na inną szkołę w okolicy.

Policja opublikowała również zdjęcia broni, której użył Hale, dwóch karabinów szturmowych i pistoletu.

Hale fired a number of rounds inside the Covenant Church/School building. She was armed with these 3 guns and significant ammunition. pic.twitter.com/3LYOU2r0sh — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 28, 2023

Active shooter Audrey Elizabeth Hale, 28, drove this Honda Fit to the Covenant Church/school campus this morning and parked. MNPD detectives searched it and found additional material written by Hale. pic.twitter.com/ftGX74ecKr — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 28, 2023