W odmętach lewackiego szaleństwa. Powieści „królowej kryminału” ocenzurowane ze względu na poprawność polityczną

Lewactwo nie uszanuje niczego, nawet klasycznych powieści kryminalnych Agaty Christie. Jak donosi CNN zostały one przeredagowane, czyli de facto ocenzurowane, ze względu na poprawność polityczną.

Klasyczne powieści kryminalne Agathy Christie przeredagowano w celu usunięcia potencjalnie obraźliwych sformułowań językowych – poinformowała w poniedziałek stacja CNN.

Wydawnictwo HarperCollins zmieniło jedne, a całkowicie usunęło niektóre sformułowania w nowych cyfrowych wydaniach kryminałów z udziałem Herkulesa Poirota i panny Marple – twierdzi CNN. Poprawki do książek, opublikowanych w latach 1920-1976, obejmują zmiany w monologu wewnętrznym narratora.

W całej zmienionej wersji zbioru opowiadań, znanego polskiemu czytelnikowi jako „Śmiertelna klątwa” (w oryginale „Miss Marple’s Final Cases and Two Other Stories”), słowo „tubylcy” zostało zastąpione słowem „rodzimi mieszkańcy”. Natomiast w powieści „Śmierć na Nilu” usunięto wszelkie sformułowania odnoszące się do „Nubijczyków” – podała CNN.