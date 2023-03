Eksperci: Putin nie zrezygnuje. Ukraina ma trzy opcje

REKLAMA

Amerykańscy eksperci wskazują Ukrainie trzy opcje w wojnie z Federacją Rosyjską. Żadna z nich nie zakłada podjęcia rozmów pokojowych z Władimirem Putinem.

Wojna na Ukrainie utknęła w martwym punkcie, a Władimir Putin nie przejawia żadnych oznak chęci poddania się wycofania moskiewskich wojsk z terenów okupowanej Ukrainy.

Najcięższe walki toczą się obecnie w Bachmucie i w okolicach Awdijiwki. Najemnicy z Grupy Wagnera wciąż starają się zająć Donbas.

Amerykańscy eksperci nie sądzą, by Rosjanie nagle się wycofali i wybrali pokój. Według nowej oceny Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) Ukraińcy mają trzy opcje.

Pierwszy to… zaprzestanie walk. Eksperci zaznaczają tu jednak, że nikt „nie naciska” na taki scenariusz, bo oznaczałby on „katastrofalną klęskę” dla Ukrainy.

Drugi to kontynuowanie oporu przez siły ukraińskie „w bardzo ograniczony sposób”, by utrzymać tereny, które obecnie kontroluje Kijów. Eksperci zaznaczają jednak, że to „zachęciłoby Putina do kontynuowania wysiłków zmierzających do całkowitego zwycięstwa militarnego”.

Trzecią opcją jest „rozpoczęcie przez Ukrainę kolejnych operacji kontrofensywnych w dwóch celach: przekonania Putina do zaakceptowania wynegocjowanego kompromisu lub stworzenia realiów wojskowych na tyle korzystnych dla Ukrainy, że Kijów i jego zachodni sojusznicy będą mogli skutecznie samodzielnie zamrozić konflikt”, niezależnie od decyzji Kremla.