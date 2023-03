Karol III na pierwszym portrecie jak wódz Indian. Król pozował w plemiennej biżuterii [FOTO]

REKLAMA

Pierwszy portret króla Karola III namalowany po objęciu przez niego brytyjskiego tronu zaprezentowano w środę. Monarcha nie nosi żadnych symboli władzy królewskiej, za to ma na ręku bransoletkę otrzymaną od wodza jednego z amazońskich plemion.

Autorem olejnego obrazu jest 36-letni Alastair Barford, który w 2015 roku namalował także portret matki Karola III, zmarłej we wrześniu zeszłego roku królowej Elżbiety II. Król nie pozował mu, Barford namalował portret na podstawie szkiców, które sporządził w lutym podczas spotkania w Pałacu Buckingham poświęconego bioróżnorodności oraz na podstawie zdjęć.

Na obrazie Karol III ma na sobie niebieski garnitur, białą koszulę i różowy krawat, zaś jedną rękę swobodnie trzyma w kieszeni marynarki.

– Chciałem uchwycić jego ciepło i wrażliwość, empatię pojawiającą się w jego interakcjach z ludźmi, których spotyka – powiedział Barford, wyjaśniając dlaczego monarcha nie jest w ceremonialnym stroju.

Tym, co zwraca uwagę na portrecie, jest bransoletka, którą król ma na przegubie lewej ręki. Otrzymał ją podczas wspomnianego spotkania w Pałacu Buckingham od wodza jednego z plemion amazońskich, a fakt, że jest ona na portrecie ma symbolizować zaangażowanie monarchy w sprawy ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności.

Choć obraz Barforda nie ma statusu oficjalnego portretu monarchy, zostanie użyty na okładce specjalnej publikacji poświęconej koronacji, wydanej przez Illustrated London News, która pojawi się w sprzedaży w czwartek. Koronacja Karola III odbędzie się 6 maja w Opactwie Westminsterskim w Londynie.

New Portrait ‼️

Charles the Third, by the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of His other Realms and Territories, King, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith. pic.twitter.com/fJlmW9RJvW

— Royalinstablog (@royalinstablog) March 29, 2023