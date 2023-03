Katastrofa dwóch śmigłowców. Nie żyje dziewięciu wojskowych [VIDEO]

REKLAMA

Dziewięciu żołnierzy sił lądowych USA zginęło w środowej katastrofie dwóch śmigłowców Black Hawk nieopodal Fortu Campbell w stanie Kentucky – przekazały w czwartek służby prasowe bazy. Przyczyna wypadku nie jest na razie znana.

Jak pisze „Washington Post”, rzeczniczka bazy nie podała, czy ktokolwiek przeżył wypadek. Lokalne media w Kentucky informują, że śmigłowce HH-60 Black Hawk rozbiły się na polu nieopodal autostrady I-68.

Do katastrofy doszło około godz. 22 w środę (godz. 4 rano w czwartek w Polsce); maszyny należały do 101. Dywizji Powietrznodesantowej, której siedzibą jest baza Fort Campbell na granicy stanów Kentucky i Tennessee. Załogi śmigłowców miały brać udział w rutynowych ćwiczeniach.

Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana. To kolejny wypadek śmigłowców amerykańskich sił zbrojnych w ostatnich miesiącach. Wcześniej w marcu dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej z Tennessee zginęło w katastrofie śmigłowca Black Hawk. W 2021 roku również w okolicach Fortu Campbell rozbił się natomiast AH-64 Apache, śmierć poniosło dwóch żołnierzy US Army.

Two Army Black Hawk helicopters crash on training mission in Kentucky. @JaclynLeeTV and @martharaddatz have more on the incident. pic.twitter.com/STdpgGpHd6

— Good Morning America (@GMA) March 30, 2023