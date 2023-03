Kilkudziesięciu tysięczne miasto znalazło się nad przepaścią! „Przeprowadzona została akcja ewakuacji”

REKLAMA

Zamieszkałe przez 70 tys. osób miasto Buriticupu w stanie Maranhao na północy Brazylii znalazło się nad przepaścią po licznych osunięciach ziemi wskutek ulewnych deszczów.

Według lokalnych mediów jeden z kraterów, jaki pojawił się na granicy brazylijskiego miasta, ma objętość 600 m3 i głębokość ponad 70 m.

REKLAMA

– W związku z niespodziewanym pojawieniem się tej dziury przeprowadzona została akcja ewakuacji 27 rodzin z miejsca, które grozi zawaleniem – powiedział na antenie radia “Mirante AM” komendant lokalnej straży pożarnej Celio Roberto.

Media odnotowują, że dzięki ewakuacji przeprowadzonej przy wsparciu helikopterów dotychczas udało się uniknąć strat ludzkich.

Telewizja CNN ustaliła, że z powodu osunięć ziemi spowodowanych przez intensywne deszcze w ostatnich dniach ewakuowanych zostało kilkadziesiąt osób z terenów pięciu wsi w stanie Maranhao.

Powołując się na stanową obronę cywilną, stacja podała, że w ostatnim czasie w rejonie miasta Buriticupu zawaliło się kilka dróg oraz kilkadziesiąt znajdujących się przy nich budynków.

Cytowani przez CNN mieszkańcy Buriticupu boją się, że do zawalenia się ich miasta „może dojść w każdej chwili”, gdyż na jego terenie odczuwane są lekkie wstrząsy, a opady deszczu wciąż się utrzymują.

Residents of Buriticupu, Brazil, are afraid their houses will be swallowed by the earth as aerial footage showed the holes created by landslides near the community are reported to reach 230 feet in depth and 1640 feet in width pic.twitter.com/ABTlp0eYyO

— Reuters (@Reuters) March 29, 2023