Korwin-Mikke tłumaczy słowa Mentzena: Oczywiście, że chcemy, ale nie wiemy, czy się uda [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke postanowił na Twitterze sprostować słowa swojego następcy, prezesa Nowej Nadziei, Sławomira Mentzena. Nestor polskiego ruchu wolnościowego stwierdził, że Konfederacja zamierza zlikwidować 13. i 14. emeryturę.

Gdy Wolnościowcy wychodzili z Konfederacji, to Sławomir Mentzen twierdził, że to nic, bo Nowa Nadzieja, której prezesuje i tak jest największą wolnościową siłą w Polsce.

Zresztą poprzedni prezes oraz założyciel tej partii, Janusz Korwin-Mikke (wcześniej partia nosiła nazwę KORWiN) był w tej kwestii bardzo radykalny i opowiadał się za likwidacją wszelkich programów socjalnych.

Sławomir Mentzen był gościem Bogdana Romanowskiego w Radiu ZET i dostał pytanie, na które, wydawałoby się, odpowiedź wolnościowca powinna być prosta.

– Zlikwidujemy 13. i 14. emeryturę? – spytał polityka dziennikarz.

Jak odpowiedziałby Janusz Korwin-Mikke? Zapewne natychmiast stwierdziłby, że oczywiście i dodał do tego długą listę innych socjalnych dodatków, które należy usunąć.

Jak odpowiedział jego następca? Sławomir Mentzen niestety miał problem z daniem jasnej deklaracji.

– Nie wiem – powiedział polityk.

– Aaa, nie wie pan. Bo wie pan, że to jest problem dla pana i głosy emerytów też się przydałyby – stwierdził dziennikarz.

W kampanii prezydenckiej krytykowałem @krzysztofbosak, bo zagłosował za 13 emeryturą, wyborców mu z tego powodu nie przybyło, a stracił przeciwników programów socjalnych. Ten sam scenariusz z tą wypowiedzią, emerytów nie pozyskacie, a stracicie tylko część swojego elektoratu. https://t.co/raOJTsGDAX — Wolność__Słowa (@WolnoscO) March 29, 2023

Słowa swojego następcy za pośrednictwem mediów społecznościowych postanowił sprostować Janusz Korwin-Mikke. Polityk wyjaśnił, o co mogło chodzić prezesowi Mentzenowi.

„Bez wątpliwości: CHCEMY zlikwidować – nie mamy tylko pewności, czy nam się uda. 13. i 14. emerytura to udane przekupstwo wyborcze: gdyby PiS chciało wspomóc emerytów, to by po prostu podniosło emerytury – IM chodzi o efekt przy urnach” – napisał Janusz Korwin-Mikke na Twitterze.

Bez wątpliwości: CHCEMY zlikwidować – nie mamy tylko pewności, czy nam się uda. 13. i 14. emerytura to udane przekupstwo wyborcze: gdyby PiS chciało wspomóc emerytów, to by po prostu podniosło emerytury – IM chodzi o efekt przy urnach. https://t.co/54uVzBN01C pic.twitter.com/8jRLh3WbRS — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) March 29, 2023