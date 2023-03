Michalkiewicz o atakach na Konfederację: „Natura nie znosi próżni”

REKLAMA

W jednym z najnowszych felietonów na kanale asmeredakcja Stanisław Michalkiewicz odniósł się do zakończenia „kampanii obs******a Jana Pawła II”. Publicysta zauważył także, że życie polityczne nie znosi próżni i teraz przystąpiono do ataków na Konfederację.

– Wszystko wskazuje na to, że promotorzy kampanii obs******a Jana Pawła II, kiedy się zorientowali, że to jest prawdziwy dar niebios dla Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle dla rządu dobrej zmiany, czy obozu dobrej zmiany, to nakazali pieredyszkę. Mamy w tej chwili przerwę w obs******u Jana Pawła II, nawet przerwano obs******e kardynała Sapiehy, no nie mówiąc już o kardynale Wyszyńskim – zauważył Stanisław Michalkiewicz.

– No ale natura nie znosi próżni, w związku z czym na tapecie pojawiła się Konfederacja – dodał.

– Takim dzwonkiem alarmowym z tego powodu dla obozu zdrady i zaprzaństwa był sondaż, autentyczny czy nie autentyczny – toż by wymagało wyjaśnienia, według którego ponad 30 proc. młodych mężczyzn między 18. i 35. rokiem życia popiera Konfederację – powiedział publicysta.

– W każdym razie judenrat „Gazety Wyborczej” natychmiast zareagował, jak by go ktoś prądem elektrycznym poczęstował. „No widzimy, tutaj trzeba no pasarán zrobić faszyzmowi, bo to wiadomo, Konfederacja to są faszyści” – skwitował.

Jak mówił dalej Michalkiewicz, „Donald Tusk (…) natychmiast przypomniał sobie, że Konfederacja jest ugrupowaniem antychrześcijańskim, że prawdziwy Polak-katolik to na Konfederację głosować nie może”.

– Donald Tusk jako teolog – to jest chyba debiut w tej roli – najwyraźniej musiał pozazdrościć pannie Grecie Thunberg, że dostała doktorat honoris causa z teologii. Być może jakaś Wyższa Szkoła Gotowania na Gazie przyzna taki doktorat honoris causa również Donaldu Tusku – ironizował publicysta.

– Ale z jakiego powodu ta Konfederacja to jest ugrupowanie antychrześcijańskie? Z powodu „piątki Mentzena” – tak to teologicznie próbował wywieść Donald Tusk – dodał.

– No ale ja tu kierując się nieśmiertelną wskazówką Włodzimierza Lenina, że trzeba ufać, ale kontrolować, to spróbuję Donalda Tuska tu na gruncie teologicznym skontrolować – stwierdził Michalkiewicz.

– Cóż tam w tej „piątce Mentzena” zostało zawarte? Polska bez żydów, Polska bez sodomczyków, Polska bez wysokich podatków, czyli z niskimi podatkami, Polska bez aborcji i Polska bez Unii Europejskiej – przypomniał.