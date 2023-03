Nie żyje 26-letnia miss. „Ból jest nie do zniesienia” [VIDEO]

REKLAMA

Nie żyje Maya Nitão, 26-letnia miss i gwiazda mediów społecznościowych. Młoda kobieta zginęła ratując się z pożaru mieszkania. O tragedii poinformowała jej rodzina.

Mayara Ingrid Silva Nitão zaledwie w styczniu tego roku została wybrana miss Sertão Paraibano. Kobieta była modelką, influencerką i aktywistką. W apartamentowcu znajdującym się w południowej części brazylijskiego São Paulo mieszkała z młodszym bratem. Jej życie zostało przerwane nagle, w tragicznych okolicznościach.

W południowej części miasta wybuchł pożar wieżowca. Jak podaje BBC Brasil, do pożaru doszło w sobotę, a ogień rozprzestrzeniał się w mgnieniu oka. Część mieszkańców nie miała już drogi ucieczki. Wśród nich była 26-letnia Maya Nitão.

Kobieta, żeby ratować się z pożogi, zdecydowała się na skok z okna szóstego piętra. 26-letnia miss od razu została przetransportowana do szpitala. Jednak w wyniku upadku z ogromnej wysokości doznała rozległych obrażeń wewnętrznych. Modelki nie udało się uratować.

Do szpitala trafił także jej 23-letni brat. Wiadomo, że życiu mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na razie przyczyna pożaru nie jest znana. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja w Pinheiros.

Doniesienia o śmierci 26-latki potwierdził jej ojciec, znany brazylijski przedsiębiorca, Césara Nitão. „Ból jest nie do zniesienia” – napisał w mediach społecznościowych.

Do tragedii odniósł się także Narodowy Konkurs Miss Brasil. „Była entuzjastyczną młodą kobietą, pełną życia, zawsze bardzo uważną i chętną do walki o tytuł Miss Brasil Mundo. Modlimy się o powrót do zdrowia jej brata i składamy najgłębsze kondolencje całej jego rodzinie, przyjaciołom i fanom” – czytamy.