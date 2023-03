Policja szuka Marcina Wolfa. Mężczyzna jest podejrzewany o dwa morderstwa [FOTO]

REKLAMA

Wielkopolska. Policja poszukuje Marcina Wolfa lat 24, który jest podejrzany o popełnienie dwóch morderstw na terenie powiatu międzychodzkiego.

29 marca na terenie powiatu międzychodzkiego doszło do podwójnego morderstwa. Pierwsze odkryto, gdy policjanci dostali wezwanie do pożaru w miejscowości Miechucin. Walczący z ogniem strażacy odkryli zwłoki 22-latka, który miał na ciele obrażenia wskazujące na to, że ktoś go zabił i wywołał pożar, by zatrzeć ślady.



Ustalono, że sprawca ukradł także samochód należący do ofiary i uciekł nim z miejsca zdarzenia. Następnie policjanci dostali informacje o drugim morderstwie. Tym razem ofiarą była 45-latka, którą znaleziono martwą w mieszkaniu przy ulicy 3 Maja w Międzychodzie.

Obrażenia na ciele kobiety również wskazywały na morderstwo oraz tego samego sprawcę, którym, zdaniem policji, jest 24-lwtni Marcin Wolf.

Po dokonaniu obu morderstw 24-latek miał porzucić skradziony samochód i uciec do lasu. „Do pracy na miejscu zdarzeń oraz w działania pościgowo-poszukiwawcze, oprócz funkcjonariuszy z Międzychodu, natychmiast zostali zaangażowani policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (Wydziału Kryminalnego, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, Laboratorium Kryminalistycznego) a także policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu oraz z innych jednostek Policji na terenie Wielkopolski” – podaje portal Kryminalki.

Osoby, które od wieczora 29 marca br. widziały poszukiwanego Marcina Wolfa lat 24 – proszone są o pilny kontakt z policjantami pod numerem telefonu 887 878 900 lub numerem alarmowym 112.